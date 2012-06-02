گزینش و نظارت بر عملکرد مستخدمین مورد سفارش دین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری پیش از ظهر امروز شنبه در دومین نشست ارتقای سلامت نظام اداری آذربایجان شرقی گفت: در انتخاب افراد برای فعالیت در نظام اداری، نباید انسان های بافضیلت و تربیت شده مورد غفلت قرار گرفته و مطابق فرموده امام علی(ع)، اراذل بر افاضل مقدم شوند.

وی با تاکید بر اعمال شیوه های صحیح نظارت بر مستخدمین نظام اداری، اضافه کرد: قضاوت درباره افراد باید در راستای قرآن و آموزه های دینی باشد و حرکت در این راستا اگر به ناخشنودی افراد نیز منجر شود، نباید متوقف گردد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: نباید کارکنان نظام اداری در جامعه اسلامی به حال خود رها شوند بلکه باید مورد نظارت قرار گیرد.

آیت الله مجتهد شبستری افزود: در نظارت بر کارکنان نظام اداری باید بازرس هایی صادق و وفادار به حکومت اسلامی و ولایت فقیه به کار گمارده شوند.

امام جمعه تبریز اظهار داشت: ارتقای سلامت نظام اداری موضوع دامنه داری است که باید موضوعات گزینش و نظارت، به وصرت ویژه ای مورد توجه قرار گیرند.

آیت الله مجتهد شبستری افزود: حرکت در مسیر تحقق موضوعات یادشده باید با بهره گیری از متون دینی توام باشد زیرا خداوند در قرآن کریم علاوه بر ارائه دستوراتی درباره سلاکت کل افراد جامعه و بشریت، دستورات خاصی راجع به سلامت اداری در حکومت اسلامی نیز داده است.