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۱۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

حجت الالسلام خاتمی:

استحکام و ماندگاری سیاسی و قدرت کشور در فرهنگ خلاصه می شود

استحکام و ماندگاری سیاسی و قدرت کشور در فرهنگ خلاصه می شود

زنجان -خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت: امام فرهنگ را مبنای بنیادی جامعه می دانست و بر این اعتقاد بود که استحکام و ماندگاری سیاسی و قدرت کشور در فرهنگ خلاصه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در "همایش بزرگ امام عشق" به مناسبت سالگرد ارتحال امام (ره) امام خمینی افزود: امام خمینی (ره) از نظر علم و عمل، درک عمیق معرفتی و نیز تقوای عملی و علمی، از بزرگ‌ترین شخصیت‌های اسلامی به شمار می‌آمد و  ایشان همچنین در اندیشه دینی و تسلط بر معارف تشیع، وارستگی، تهذیب نفس، شجاعت، درک زمان، شناخت جامعه، رأفت با دوستان و شدت با دشمنان بی‌نظیر بودند.

وی ادامه داد: امام دارای یک شخصیت تاثیرگذار فرهنگی بود که تحول فرهنگی گسترده در جامعه ایجاد کرد و این تحول فرهنگ مبنای و زیر بنای تحول سیاسی و اجتماعی و تفکر و مردم سالاری دینی را در ایران پایه گذاری کرد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت: امام یک شخصیت علمی فقیه و مفسر و فیلسوف بود و جلوه های معرفتی و شخصیتی امام بسیار نامحدود است بنابراین امام یک شخصیت ممتاز عرفانی است.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: در راستای اشاعه فرهنگ معرفتی امام باید فرهنگیان دانش آموزان را با آموزه های معرفتی و دینی آشنا کنند چرا که امام فرهنگ را مسئله اساسی می دانست.

وی افزود: امام خمینی(ره) بحث دگر گونی در فرهنگ را به وجود آورد چرا که امام تکلیف محور بود و قدمی جز تکلیف مداری قدم بر نمی داشت.

 نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان افزود: بصیرت، بینایی و دیدن مسائل و عمق زوایای امور، از ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی (ره) به شمار می‌رفت که در فراز و نشیب‌های مسایل، از آن استفاده می‌کردند و باید گفت که امام خمینی (ره) از همه علوم لازمه برای موفقیت درنهضت بهره‌مند بود، چرا که ایشان عالمی اسلام‌شناس، سیاستمدار، مردم‌شناس، آگاه به مسائل روزدنیا و تاریخ عمومی و تاریخ اسلام بود که از فلسفه و عرفان و اخلاق و همه علوم تخصصی حوزوی در حد بسیار بالایی برخودار بود و دستاورد شناخت واقعی اهداف استکباری قدرت‌های جهانی توسط بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، ناشی از بصیرت الهی ایشان بود.

 حجت الاسلام خاتمی ادامه داد: باید نسل سوم و چهارم با اصول فرهنگی و انقلابی و مبنای فکری و سیاسی امام آشنا شوند که در این راستا باید فرهنگیان در تربیت دانش آموزان تلاش کنند.

وی افزود: اهمیت اداره آموزش و پرورش و نقش دبیران، در خروجی تلاش‌های آن‌ها است چرا که تربیت یک محقق، دانشمند در این جامعه خروجی تلاش وآموزش‌های دبیران جامعه است.

کد مطلب 1617699

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