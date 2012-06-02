بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام این شورا این مراسم در روز یکشنبه چهاردهم خرداد از ساعت 10 صبح همزمان با بیست و سومین سالگرد ارتحال امام عظیم الشأن در شهرستانها و در شهر یاسوج برگزار می شود.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: این مراسم در شهرستانها در محل های تعیین شده و در یاسوج در مسجد صاحب الزمان با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید حسینی، روحانی رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی برگزار می شود.

حضور معنوی، گسترده و انقلابی در مکان های برگزاری مراسم نمایش اقتدار، عظمت و وحدت کلمه مردم استان حول محور ولایت فقیه و میثاق دوباره با فرزند خلفش مقام معظم رهبری است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با تسلیت ایام رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی در پایان این بیانیه شرکت در این مراسم را تجدید پیمان با امام راحل و آرمانهای آن رهبر فرزانه عنوان کرده است.