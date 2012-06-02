  1. استانها
  2. اصفهان
۱۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

کربکندی در گفتگو با مهر:

از امروز به دنبال جذب بازیکن بر می‌آییم/ اولویتم حفظ بازیکنان است

از امروز به دنبال جذب بازیکن بر می‌آییم/ اولویتم حفظ بازیکنان است

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان گفت: ما در روزهای گذشته به دنبال حل مشکلات بازیکنان تیم بودیم و از امروز به دنبال جذب بازیکنان جدید بر می‌آییم.

رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت جذب بازیکنان جدید برای ذوب‌آهن گفت: فعلا تنها با مهدی رجب‌زاده و یک بازیکن دسته یکی به توافق رسیده‌ایم و به غیر از این دو بازیکن، بازیکن دیگری به جمع ما نپیوسته است؛ البته سید محمد حسینی هم قرارداد خود را تمدید کرد و تلاش می‌کنیم که در روزهای آینده برای جذب بازیکنان مورد نظر خود اقدام کنیم.

وی ادامه داد: بارها گفته‌ام که اولویتم حفظ بازیکنان کنونی تیم است و باید تا جایی که می‌توانیم بازیکنان خود را نگه داریم؛ طبیعتا بازیکنانی که با تیم قرارداد دارند، جایی نمی‌روند و بازیکنانی که قراردادشان تمام شده، باید در تیم بمانند.

سرمربی ذوب‌آهن در مورد اینکه گفته می‌شود او شخصا با بازیکنانش مذاکره می‌کند، بیان داشت: صحبت‌های اولیه را خودم می‌کنم چون بسیاری از این بازیکنان شاگردان قدیم من بوده‌اند و دوست دارم آنها را نگه دارم؛ باید بگویم قراردادهای گذشته بازیکنان تیم خیلی سنگین بوده و بازیکنان باید گذشت کنند و در تیم بمانند.

وی اضافه کرد: به هر حال قرادادهای گذشته بازیکنان سنگین بوده و بازیکنان باید با ما همکاری کنند و در تیم بمانند تا باشگاه به شرایط عادی خود باز گردد چون ما مجبوریم قراردادهایی کمتر از فصول پیش ببندیم.

کد مطلب 1617713

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها