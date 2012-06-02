رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت جذب بازیکنان جدید برای ذوبآهن گفت: فعلا تنها با مهدی رجبزاده و یک بازیکن دسته یکی به توافق رسیدهایم و به غیر از این دو بازیکن، بازیکن دیگری به جمع ما نپیوسته است؛ البته سید محمد حسینی هم قرارداد خود را تمدید کرد و تلاش میکنیم که در روزهای آینده برای جذب بازیکنان مورد نظر خود اقدام کنیم.
وی ادامه داد: بارها گفتهام که اولویتم حفظ بازیکنان کنونی تیم است و باید تا جایی که میتوانیم بازیکنان خود را نگه داریم؛ طبیعتا بازیکنانی که با تیم قرارداد دارند، جایی نمیروند و بازیکنانی که قراردادشان تمام شده، باید در تیم بمانند.
سرمربی ذوبآهن در مورد اینکه گفته میشود او شخصا با بازیکنانش مذاکره میکند، بیان داشت: صحبتهای اولیه را خودم میکنم چون بسیاری از این بازیکنان شاگردان قدیم من بودهاند و دوست دارم آنها را نگه دارم؛ باید بگویم قراردادهای گذشته بازیکنان تیم خیلی سنگین بوده و بازیکنان باید گذشت کنند و در تیم بمانند.
وی اضافه کرد: به هر حال قرادادهای گذشته بازیکنان سنگین بوده و بازیکنان باید با ما همکاری کنند و در تیم بمانند تا باشگاه به شرایط عادی خود باز گردد چون ما مجبوریم قراردادهایی کمتر از فصول پیش ببندیم.
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