اعتراض معاون اول رييس جمهور به سرقت اموال دولتي در چهار سال گذشته

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، محمدرضا عارف در بخشنامه شماره 29268 به كليه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي با اشاره به اينكه "حسب گزارش ديوان محاسبات كشور، تعداد قابل ملاحظه اي از اموال دولتي من جمله خودرو و موتور سيكلت و ساير اموال در اختيار دستگاههاي اجرايي ظرف 4 سال گذشته به سرقت رفته است"، تاكيد كرده است: اين آمار نشانگر عدم تجهيز اموال مزبور به وسايل ايمني و يا عدم كنترل و نظارت دقيق و كافي در حراست اموال دولتي است.