  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۴۹

اعتراض معاون اول رييس جمهور به سرقت اموال دولتي در چهار سال گذشته

اعتراض معاون اول رييس جمهور به سرقت اموال دولتي در چهار سال گذشته

معاون اول رييس جمهوري از سرقت تعداد قابل توجهي از اموال دستگاههاي اجرايي در چهار سال گذشته انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، محمدرضا عارف در بخشنامه شماره 29268 به كليه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي با اشاره به اينكه "حسب گزارش ديوان محاسبات كشور، تعداد قابل ملاحظه اي از اموال دولتي من جمله خودرو و موتور سيكلت و ساير اموال در اختيار دستگاههاي اجرايي ظرف 4 سال گذشته به سرقت رفته است"، تاكيد كرده است: اين آمار نشانگر عدم تجهيز اموال مزبور به وسايل ايمني و يا عدم كنترل و نظارت دقيق و كافي در حراست اموال دولتي است.

کد مطلب 161772

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها