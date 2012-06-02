احمد صالح در حاشیه مراسم اعزام کاروان دوچرخه‌سواری قم به حرم حضرت مطهر حضرت امام خمینی (ره) هیئت ورزش‌های سه گانه استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته هفت نفر از ورزشکاران هیئت ورزش‌های سه گانه قم مسیر قم به سمت تهران تا مرقد مطهر حضرت امام (ره) را رکاب می‌زنند.



حضور ورزشکاران سه گانه قم در مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال امام



وی با بیان اینکه اعضای این کاروان به عنوان سفیران هیئت سه گانه قم با آرمان‌های مقدس حضرت امام (ره) تجدید میثاق می‌کنند، عنوان کرد: این کاروان برای تجدید بیعت با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در شب 14خرداد نیز شرکت می‌کنند.



دبیر هیئت ورزش‌های سه گانه استان قم ابراز داشت: این کاروان پیش از اعزام به بارگاه ملکوتی امام راحل در تهران، در بیت تاریخ ایشان در میدان معلم قم حضور یافته و یاد و خاطره حضور پرنور حضرت امام در قم را گرامی داشتند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه روحیه و منش مردمی حضرت امام خمینی(ره) یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان محسوب می‌شود، تصریح کرد: امام خمینی(ره) با این ویژگی منحصر به فرد توانست قلب‌ها را تسخیر کند.



سیره عملی امام خمینی(ره) در بین نسل جوان به خوبی تبیین شود



صالح در ادامه با اشاره به روحیه مذهبی خاص بینانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) یاد آور شد: این ویژگی امام راحل موجب شده بود تا ایشان به عنوان ولایت فقیه در هدایت جامعه اسلامی نقش موثری ایفا کنند.



وی با بیان اینکه همه مردم کشورمان در زمان مبارزات علیه رژیم پهلوی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از امام خمینی(ره) به عنوان ولی جامعه اطاعت می‌کردند، تصریح کرد: مردم عشق به امام خمینی(ره) را در خود احساس می‌کردند.



دبیر هیئت ورزش‌های سه گانه استان قم در ادامه همچنین بر ضرورت توجه به سیره عملی بینانگذار انقلاب حضرت امام خمینی(ره) در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: باید جوانان و نسل جوان جامعه را با سیره عملی امام آشنا کرد.



وی همچنین با بیان اینکه زندگی ساده امام خمینی(ره) به عنوان پیشوای مسلمانان جهان باید الگوی مسئولان و مردم باشد، تصریح کرد: ضروری است ساده زیستی امام در جامعه عملی شود.



دبیر هیئت ورزش‌های سه گانه استان قم با اشاره به اینکه سیره عملی امام خمینی(ره) در عرصه‌های مختلف مغفول مانده است، افزود: باید این سیره در بین نسل جوان به خوبی تبیین شود.

