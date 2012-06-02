  1. بین الملل
۱۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

خبر فوری/

انتقال مبارک به CCU پس از صدور حکم

انتقال مبارک به CCU پس از صدور حکم

شبکه های عربی از انتقال دیکتاتور مخلوع مصر به اتاق مراقبتهای ویژه در بیمارستان زندان طره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد حسنی مبارک به اتاق مراقبتهای ویژه(سی سی یو) منتقل شده است.

دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات مبارک و همدستانش ظهر امروز حکم به حبس ابد دیکتاتور مخلوع مصر داد، اما حال مبارک پس از صدور حکم وخیم و به اتاق مراقبتهای ویژه در بیمارستان زندان طره منتقل شد.

این در حالی است که واکنشهای مخالفان و موافقان به صدور حکم درباره مبارک همچنان ادامه دارد.

العربیه همچنین در خبری فوری از اعتراض دادستان کل مصر به حکم صادره علیه مبارک خبر داد.

کد مطلب 1617723

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