فرشید طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا با مسئولان ذوبآهن برای فصل آینده صحبت کرده یا نه، اظهار داشت:تا زمانیکه مسئولان ذوبآهن پولم را ندهند، حرفی از تمدید قرارداد با ذوبآهن نمیزنم و از جایم تکان نمیخورم چون باشگاه هیچ کاری برای حل مشکلات مالی بازیکنانش انجام نداده است.
وی در مورد پیشنهادهای فصل آیندهاش تصریح کرد: از چند تیم پیشنهاد دارم و فعلا مشغول بررسی این پیشنهادها هستم و در هفته جاری تصمیمم را برای فصل آینده میگیرم. البته فکر کنم فعلا بر سر نخواستن من دعواست، نه خواستنم!
مدافع سابق ذوبآهن در مورد پیشنهاد سپاهان و اینکه آیا به این تیم نزدیک است یا نه، بیان داشت: به هر حال سپاهان هم تیم بزرگی است و با توجه به اینکه سه سال پیاپی قهرمان لیگ برتر ایران بوده، میتواند تیم مد نظر من باشد.
وی اضافه کرد: به نظر من مهمترین حسن مسئولان تیم سپاهان صداقت و امانتداری آنهاست که در ذوبآهن این مسئله وجود ندارد.
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