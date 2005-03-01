آزمون كارشناسي فراگير دانشگاه پيام نور جمعه آينده برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، پانزدهمين دوره آزمون كارشناسي فراگير در21 رشته آموزشي با شركت 13 هزارو 863 داوطلب در 214 شهرستان مختلف روز جمعه 21 اسفند ماه برگزار مي شود .

براساس اين گزارش ، كارت ورود به اين آزمون در روزهاي 4 شنبه و 5 شنبه 19 و 20 اسفندماه همزمان دردانشگاه پيام نور استانهاي مختلف كه داوطلبان درآنجا ثبت نام كرده اند توزيع مي شود .

كارت ورود به آزمون كارشناسي فراگير دانشگاه پيام نور داوطلبان تهراني در دانشگاه تربيت معلم و دانشگاه صنعتي امير كبير ويژه خواهران و همچنين دانشگاه علم و صنعت ويژه برادران توزيع مي شود .

گفتني است ، اطلاعات مربوط به زمان و مكان دقيق در يافت كارت وهمچنين آزمون در ويژه نامه پيك سنجش دو شنبه هفته آينده 17 اسفند ماه منتشر خواهد شد .