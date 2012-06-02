شاخص کل بورس کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، معامله گران امروز شنبه 186 میلیون و 725 هزار و 336 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 375میلیارد و 914 میلیون و 74 هزار ریال را در 11هزار و 993 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.

شاخص کل امروز متاثر از معاملات نمادهای مخابرات، فولاد مبارکه، سایپا، بانک ملت، که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص ثبت کردند، 20 واحد منفی شد. آخرین رقم شاخص در معاملات امروز 26 هزار و 735 بود.



شاخص صنعت نیز امروز 16 واحد پایین آمد. شاخص 50 شرکت فعالتر نیز با افتی 3 واحدی به رقم هزار و 236 رسید. شاخص بازار اول نیز با افتی 12 و شاخص بازار دوم با کاهشی 59 واحدی مواجه شدند. شاخص بازار اول در پایان معاملات امروز به رقم 22هزار و 251 رسید. شاخص بازار دوم نیز رقم 36هزار و 104 را تجربه کرد.

