حزب الله لبنان نمونه بارز ولایتمداری است/ وحدت با دشمنان قابل تحقق نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله محمدتقی مصباح‌ یزدی پیش از ظهر شنبه در دیدار با جمعی از سپاهیان در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به آیه ای از قرآن کریم اضافه کرد: براساس این آیه خداوند به مومنان می فرماید مبادا تصور کنید که ایمان شما دائمی است و ممکن است با اندکی گمراهی و فاصله گرفتن از ولایت از دست برود.



وی اظهار داشت: این آیه هشدار می دهد که اگر ایمان شما از دست برود خداوند قوم دیگری را جایگزین شما می کند که خدا او را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند و علیه کافران خشن و مقتدر هستند.



نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه افراد زیادی با پیامبر اسلام(ص)، در جنگ‌‌ها و غزوات شرکت می‌کردند بیان داشت: همین افراد در گذر زمان و با ایجاد مسایل جدید ایمان از کف دادند و در مقابل رهبری قرار گرفتند.



وی با بیان اینکه این مسائل در انقلاب نیز سابقه داشته است تصریح کرد: مارکسیست‌ها و ملی گراها اعتقادی به امام نداشتند و تا جایی با امام همراهی کردند که شاه سرنگون شود اما در نهایت در مقابل امام قرار گرفتند.



آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه در صدر اسلام هم چنین گروه هایی سابقه داشته اند اظهار داشت: عده ای از ترس جان به پیامبر ایمان آوردند ولی همواره کینه پیامبر را داشتند و در نهایت هم در مقابل ایشان ایستادند.



تبعیت از ولایت؛ شرط بودن در مسیر درست



وی شرط درست حرکت کردن در مسیر را اطاعت از رهبری اسلامی دانست و بیان داشت: اگر کسی به جای اطاعت از رهبری از او فاصله بگیرد مطمنا گمراه خواهد شد.



عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه افرادی که به امام راحل تمایل داشتند، منتظر امر امام نمی‌ ماندند بلکه همین که می‌دانستند امام چه چیزی را می‌خواهد در راه آن قدم بر می‌داشتند چیزی که امروز سیدحسن نصرالله و حزب الله لبنان به عنوان نمونه بارز ولایتمداری انجام می‌دهند و سیدحسن می‌گوید ما منتظر امر رهبری نیستیم و هر چه ایشان را خوشحال کند انجام می‌دهیم.



وی با بیان اینکه وحدت با دشمنان خدا قابل قبول نیست تأکید کرد: چگونه می شود با کسانی متحد شد که علیه احکام الهی و دوستان خدا شمشیر کشیده اند و قصد نابودی اسلام را دارند.



ملت ایران؛ مصداقی از مجاهدان راه خدا



آیت الله مصباح با اشاره به فتنه 88 و با بیان اینکه این مسئله در تاریخ تکرار شده و چیز جدیدی نبود بیان داشت: در صدر اسلام نمونه های زیادی است که ابتدا در پشت سر رهبری بودند اما بعدا دچار انحراف شدند و مقابل پیامبر ایستادند.



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ملت ایران را مصداق ولایتمداری دانست و تاکید کرد: مردم شریف ایران مصداقی از ایه شریفه قرآن هستند که پای آرمانهای الهی ایستاده اند و از ملامتها و سرزنش‌ها در این راه نمی‌هراسند.

