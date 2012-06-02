ایجاد 50 کمربند حفاظتی در مراتع روستاهای شهرستان میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اجرای تفاهم نامه بین بسیج سازندگی سپاه میانه با اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی در راستای جلوگیری از زمین خواری و حفظ مراتع، "کمربند حفاظتی" در مراتع اطراف روستای حلاج علیا نصب خواهد شد.

گفتنی است در اجرای این قرارداد که با اعتبار حدود 850 میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید، 10 نفر از بسیجیان به مدت یک ماه فعالیت خواهند کرد.

شایان ذکر است ایجاد کمربند حفاظتی در مراتع با هدف تفکیک مرز بین اراضی ملی و مستثنیات و نیز جلوگیری از تخریب، تصرف، پیشروی اراضی زراعی و باغها، برنامه ریزی و تسهیل برای اجرای طرحهای اصلاحی و احیای مراتع و اتخاذ سیاست ها و شیوه های حفاظتی مناسب از جمله ایجاد نوار حفاظتی ویژه، متناسب با شرایط هر منطقه انجام می پذیرد.