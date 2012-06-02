نشست کمیته وزارتی عربی درباره سوریه/ اظهارات عنان و فرافکنی شیخ قطری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، نشست کمیته عربی در خصوص سوریه از لحظاتی پیش در دوحه پایتخت قطر آغاز به کار کرد.



پس از سخنان فرافکنانه وزیر امور خارجه قطر که ژست حمایت از مردم سوریه به خود گرفته بود، کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در سخنانی در این کنفرانس گفت با وجود حضور ناظران بین المللی، هنوز آتش بس در سوریه برقرار نشده است.



وی گفت اتحادیه عرب بخشی از هرگونه راه حل درباره سوریه خواهد بود.



نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب هم گفت پس از کشتار الحوله، اتخاذ مواضع جسورانه لازم است.



برهان غلیون رئیس سابق شورای خودخوانده به اصطلاح ملی سوریه مدعی شد نظام سوریه خطری برای تمام ثبات منطقه تبدیل شده است.



وی افزود : هیچ دشمنی و خصومتی با روسیه نداریم، اما موضع این کشور مشکل ساز شده است، روسیه به جای اینکه جزئی از راه حل باشد، به جزئی از مشکل تبدیل شده است.



وی گفت کنفرانس مخالفان سوری، پیش از پایان ماه ژوئن برای صدور سند مشترک برگزار خواهد شد.

