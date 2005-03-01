روابط عمومي وزارت ارشاد برتر شاخته شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر" ، روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، درسطح وزارتخانه ها و در گروه سازمان هاي فرهنگي ، در رشته هاي " فعاليت هاي مديريتي " ، " ارتباطات با مخاطبان" و " انتشارات " ممتاز شناخته شده است.

همچنين كميته علمي نخستين "جشنواره علمي كتب ، مقالات ، پايان نامه ها و تحقيقات روابط عمومي" به پاس ارج نهادن به تلاش هاي گرانسنگ اين واحد، در زمينه تحليل محتوا لوح سپاس خود را به روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اهدا كرد.

سال گذشته نيزهيات داوران يازدهمين جشنواره روابط عمومي هاي كشور در دو بخش "سازمان خبري و ارتباط با رسانه" و "نظام پيشنهاداتي" روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را به عنوان برتر معرفي كرد.