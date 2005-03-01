يك عضو ائتلاف عراق يكپارچه:كردها و فراكسيون علاوي براي به تعويق انداختن اولين جلسه پارلمان جديد عراق تلاش مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الحيات، علي فيصل اللامي عضو ائتلاف عراق يكپارچه به اين اشاره كرد كه فراكسيون كردستان و فراكسيون دمكراتيك ملي به رهبري ايادعلاوي (العراقيه ) با بهانه كردن نياز به زمان بيشتري براي مشورت و رايزني تمايل دارند كه اولين نشست مجمع ملي به تاخير افتد .



به گفته وي ، هيات عمومي فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه اقدام به برگزاري نشستي فراگير براي بررسي ايجاد راهكاري براي ائتلاف با ديگر فراكسيون ها و تعيين خطوط قرمز براي اين ائتلاف ها و انتخاب وزارتخانه هايي كه تمايل به تصاحب آن دارد، برگزار كرد.



علي فيصل اللامي افزود: رايزني ها و گفتگوها در اين نشست درباره توزيع وزارتخانه هاي كليدي ميان گروه هاي پيروز بود.



وي افزود: مرجعيت عالي شيعه از ائتلاف درخواست كرده در مقابل چانه زني ها به خاطر اتحاد با گروه هاي ديگر كه ممكن است به گروه ديگري زيان برساند تسليم نشوند.



به گفته وي، آيت الله سيستاني توصيه كرده است بر اساس اصل " اقليت بايد به راي و نظر اكثريت احترام بگذارد" به شرطي كه اين مساله منجر به منزوي شدن اين جريان يا آن گروه نشود، اقدام شود.



اللامي به اين اشاره كرد كه مساله ضروري درحال حاضر برگزاري اولين جلسه مجمع ملي (پارلمان جديد) است.



يك عضو گروه مستقل ها در ائتلاف عراق يكپارچه هم گفت : راه حل مطرح شده داخل ائتلاف براي تركيب دولت آينده به دادن پست رياست جمهوري و برخي وزارتخانه ها به كردها و پست رئيس پارلمان به سني ها است و با كردها درباره شخصيت اين رئيس جمهور توافق صورت گرفته است.



وي تاكيد كرد: اسامي ديگري براي رياست جمهوري آينده عراق مطرح مي شود مانند غازي الياور رئيس جمهور فعلي و شريف علي حسين رئيس سلطنت طلب هاي مشروطه اما انتخاب رئيس جمهور به محبوبيت و جايگاه نامزد رياست جمهوري بستگي دارد و بايد دراين مساله نظر گروه هاي تحريم كننده روند سياسي هم در نظر گرفته شود.



شايان ذكراست فواد معصوم رئيس مجلس ملي موقت عراق تاكيد كرده بود: تا زماني كه نتايج رايزني هاي ائتلاف هاي پيروز در انتخابات اخير مشخص نشود و آنها به توافق كلي درباره تركيب دولت آينده و روند سياسي دست پيدا نكنند تعيين جلسه افتتاحيه پارلمان جديد(مجمع ملي) ممكن نيست.



يك منبع مسئول در مجلس موقت عراق چندي پيش اعلام كرد اعضاي پارلمان منتخب عراق(مجمع ملي) كه از انتخابات سراسري اخير تشكيل مي شود دو هفته ديگر اولين جلسه خود را برگزار مي كنند.