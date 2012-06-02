کاهش آلودگی های زیست محیطی صنایع البرز نیازمند نظارت بر پارامترهای آلاینده است

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جایگاه تعیین کننده امر نظارت بر پارامترهای آلاینده افزود: این نظارت کمک می کند تا بتوانیم حفاظت از محیط زیست را با کیفیت بالاتری دنبال کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد: اگر این نظارت تداوم داشته باشد، ما را در تحقق اهداف زیست محیطی یاری می رساند که این امر اهمیت قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد.

وی گفت: به کارگیری سیستم پایش لحظه ای آنلاین دنبال می شود و به کمک این امر می توانیم مانیتورینگ را به شکل مطلوبتری انجام دهیم.

نظارت بر وضعیت خروجی دودکشها دنبال می شود



پسندیده در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت خروجی دودکشها نیز افزود: نظارت بر وضعیت خروجی دودکشها و پارامترهای آلاینده در موارد مربوطه دنبال می شود و برنامه ریزی های لازم برای تحقق این امر نیز صورت می گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد: این امر مصوب شده و دنبال کردن آن در خصوص نیروگاه ها از جمله نیروگاه منتظر قائم کرج اهمیت فراوانی دارد.

وی گفت: امیدواریم مراکز صنعتی و کارخانجات و سایر مراکز مربوطه از قبیل نیروگاه، همکاری های زیست محیطی کافی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز داشته باشند.