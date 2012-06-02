خشایار اعتمادی خواننده موسیقی پاپ ضمن بیان این مطلب با اشاره به اولویتهایی که مسئولان در ارائه مجوز برای انتشار آلبوم و برگزاری کنسرتهای پاپ باید در نظر بگیرند در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از هفده سال پیش پیشنهاد من به متولیان هنر موسیقی این بودهاست که اولویتبندیهای خود را بر سه مبحث حمایت، هدایت و در نهایت نظارت متمرکز کنند و پیرو این حمایت، احساس امنیت و هدایت از سوی کارشناسان صورت بگیرد.
وی در ادامه افزود: رهنمونهای کارشناسی باید هم از جنبه فنی و هم از جهت معنوی، اجتماعی و روانشناختی مطرح شود. در واقع وقتی اثری از جهت کارشناسی مورد ارزیابی قرار میگیرد باید بتواند هم از جهت فنی و هم از لحاظ موسیقایی کار را هدایت کند و از سطح آماتوری جنس فعالیت خواننده جوان موسیقی پاپ را ارتقاء دهد. وجود کارشناسی دقیقا نکتهای بود که برای من به عنوان جوانی که تازه کارم را آغاز کرده بودم وجود نداشت و شاید لطمههای بسیاری را نیز از این ناحیه متوجه من کرد.
خروج از اصول مخاطب ایرانی را مکدر می کند
خواننده آلبوم "باید به تو برگردم" در ادامه صحبتهای خود با اشاره به این مطلب که یکی از مشکلات موجود در این حوزه عدم شناخت جنس مخاطب ایرانی است گفت: یکی از تاثیرات مثبت مشاوره کارشناس برای خوانندههای جوان علاوهبر بحثهای فنی و ساختار موسیقایی، شناساندن جنس مخاطب ایرانی در لابلای آثار موسیقی پاپ است. به این معنا که مخاطب ایرانی نگاه و اصول خاص خودش را برپایه اعتقادات بنیادین خود دارد بنابراین با خروج از برخی اصول مخاطب ایرانی مکدر خواهد شد.
سیکل معیوب ممیزی؛ اول نظارت میکنیم بعد شاید حمایت!
اعتمادی در ادامه با اشاره به نظارت بر آثار موسیقی پاپ گفت: بحث نظارت و یا به عبارت دیگر ممیزی پدیدهای است که متاسفانه امروزه در ابتدای یک کار هنری قرار گرفته است؛ یعنی به جای اینکه در مرحله نخست حمایت باشد، بعد هدایت و در نهایت نظارت، برعکس شده و نخست نظارت و ممیزی آثار مطرح شده و بعد اگر حمایت و یا هدایتی باشد در دستور کار قرار میگیرد.
وی در ادامه افزود: همین مسئله دافعه ایجاد کرده به گونهای که هنرمندان به جای اینکه احساس امنیت بکنند به پدیده ناپسندی چون موسیقی زیرزمینی پناه بردهاند و خب طبیعی است که در زیرزمینها کارشناسی و هدایت درستی صورت نمیگیرد و در نهایت آثاری تولید میشوند که در جایگاه درستی از جهت موسیقی قرار ندارند و در نهایت نه تنها شأن هنر موسیقی حفظ نمیشود بلکه منزلت مخاطب ایرانی نیز حفظ نمیشود. در این میان بازار موسیقی نیز مورد آسیب جدی قرار میگیرد.
متقاضی حرفهای بازار موسیقی به حاشیه رانده شدهاست
این خواننده موسیقی پاپ در ادامه صحبتهای خود با اشاره به ضعف در بازار عرضه و تقاضا گفت: هنر موسیقی مانند هر صنعت دیگر، بازار عرضه و تقاضا دارد و این متقاضی است که مسیر و خواست موسیقی در حوزه پاپ را تعیین میکند این در حالی است که وقتی متقاضی حرفهای از بازار به سوی حاشیه میرود متقاضی غیرحرفهای ظهور میکند و در عین حال باعت تجمع تولیدکنندگان غیرحرفهای نیز میشود.
وی افزود: از همینرو بازار ناچار است به خاطر رعایت حال مخاطب غیرحرفهای سرمایهگذاری روی آثار غیرحرفهای بکند در نتیجه زمانی که سیل این تقاضا زیاد میشود رویه برخورد با این پدیده نیز تغییر میکند و به تبع مراجع قانونگذار مانند دفتر موسیقی و یا وزارت ارشاد هم تا محدودهای میتوانند بازار را کنترل کنند و بعضا با برخی از پدیدهها مواجه میشوند و ناگزیر برخی دیگر از مشکلات بازار را نیز نمیتوانند کنترل کنند.
همه کاستیها از جانب ارشاد نیست
اعتمادی در ادامه افزود: من به عنوان خوانندهای که سالهای بسیاری در عرصه موسیقی پاپ فعالیت کردهام از نزدیک شاهدم که وزارت ارشاد در آماج انتقادهای گسترده قرار دارد بنابراین نباید همه کاستیها در این حوزه را از جانب وزارت ارشاد دانست.
این خواننده پاپ در پاسخ به این سوال که تأثیر روابط بر صدور مجوز برای آثار نازل به ویژه در حوزه موسیقی پاپ را چگونه ارزیابی میکنید هم گفت: قرار گرفتن روابط به جای ضوابط بحثی ریشهدار در فرهنگ اجتماعی ما است، از همینرو هر چند به شخصه در طول سالهای فعالیتم در عرصه موسیقی مستقیماً با چنین پدیدهای مواجه نبودهام اما تأثیرگذاری روابط در این حوزه را نمیتوانم رد کنم.
وی در پاسخ به این سئول که آیا موافق رویه اعطای مجوز از سوی وزارت ارشاد به خوانندههایی که در گذشته آثار غیرمجاز تولید میکردند و از شبکههای ماهوارهای پخش میکردند هست با خیر گفت: من اساسا پدیده غیرمجاز بودن را قبول ندارم چراکه به اعتقاد من پدیدهای که امروزه به غیرمجاز تعبیر میشود از آن دست موسیقیهایی هستند که حمایت نشدهاند و در نتیجه به سوی شبکههای ماهوارهای رفته و از آنها تاثیر گرفتهاند. حال اینکه چرا این گرایش ایجاد شده بخشی از آن به تصمیمگیریهای کلان در این حوزه و بخشی دیگر به کم کاری صداوسیما برمی گردد.
خشایار اعتمادی در توضیح دلایل کمکاری رسانه ملی افزود: اگر رسانه ملی برطبق حمایتی که از موسیقی پاپ آغاز کرده بود را ادامه میداد خیلی بهتر میتوانست نقش حمایتی داشته باشد. به اعتقاد من هر یک از عوامل تولید این نوع موسیقی در هر مرحلهای که هستند اشتباه کردند و در حال حاضر فقط انتقاد میکنیم.
وی در پایان افزود: به نظرمن باید به هر جوانی که با عشق وارد این عرصه شدهاست فرصت کار داد تا اثرش را در معرض نگاه مخاطب بگذارد.
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