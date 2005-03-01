وزارت بازرگاني به تعهدات خود عمل نكرده است/ توسعه شهرهاي آبادان و خرمشهر در حد حرف باقي ماند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، علي رغم اينكه وزير بازرگاني در روز سوم خرداد سالجاري در جلسه توسعه شهرهاي خرمشهر و آبادان بسيار داد سخن از توسعه و رونق اين شهرها داد، اما خود وزير و زير مجموعه اش ناتوان تر از ساير دستگاهها به تعهداتي كه مصوبه هيات وزيران است عمل نكرد اند.

اين گزارش حاكيست: بر اساس مصوبه هيات وزيران به شماره 64106/ت 28854ه ، 18 اسفند ماه سال 82 ،وزارت بازرگاني مكلف شده است كه محموله هاي وارداتي دولتي را به بندر خرمشهرهدايت و عمليات دوبه كاري را در اين بندرفعال كند.

همچنين مقرر شده بود كه افزايش سقف مجوز و متنوع كردن كالاهاي وارداتي توسط تعاوني هاي مرزنشينان و تخفيف و يا حذف مابه التفاوت دريافتي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از كالاي وارداتي ، صرفا براي مصارف شهرهاي آبادان و خرمشهربه تشخيص وزارت بازرگاني انجام شود و نيزانبار ذخيره كالا در بنادراين شهرها احداث و يا تامين شود.

كه شواهد حاكيست كه تا كنون هيچ كدام از اين تعهدات عملي نشده است و به ظاهرموضوع توسعه شهرهاي آبادان و خرمشهردر حد حرف باقي مانده است.

يك مقام مسوول تصريح كرد: اين اقدامات مي توانست حداقل براي 500 نفردر خرمشهرشغل ايجاد كند كه متاسفانه تخلف سرزده از وزيري است كه خود مسوول توسعه دو شهراست.

كعبي نماينده آبادان در مجلس شوراي اسلامي گفت: چنانچه ثابت شود كه كوتاهي از وزير بازرگاني بوده بطور حتم با وي برخورد خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، در مصوبه ياد شده تعهدات ديگري براي وزارتخانه ها وسازمان ها ي ديگرنيزمقرر شده كه آنهانيزدست كمي از وزارت بازرگاني ندارند .

اين درحالي است كه وزارت راه و ترابري و سازمان بنادرو كشتيراني از محدود دستگاههايي هستند كه توانسته اند به تعهدات خود عمل كنند.

اين گزارش مي افزايد: اقدامات محدود كننده ديگري نيز در سالجاري از سوي دولت بر اين دو شهرتحميل شد و معافيت سي درصد سود بازرگاني آن به 20 درصد كاهش يافت و كالاهاي خانگي كه عمده واردات را تشكيل مي دهد از آن حذف شده است.

همچنين مردم اين دو شهرعلي رغم وعده هاي مسوولين رده بالا ي دولتي از منطقه آزاد به غير ازوعده و گراني چيزي عايدشان نشد وانتظار مردم اين شهرها از مجلس شوراي اسلامي اين است كه با بازخواست از دستگاههاي دولتي نيازهاي ابتدايي آنان را بويژه در بخش هاي اقتصادي بر آورده سازند.