امیر‌علی امینی‌راد، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فراخوان این همایش در تمامی حوزه‌های فرهنگی اعم از ارگان‌های دولتی و غیر‌دولتی توزیع شده است.



وی افزود: این همایش با محوریت؛ کتاب، پژوهش، مقالات چاپ شده، تولیدات سمعی و بصری، نرم‌افزار، فعالیت در عرصه‌های رسانه‌ای اعم از مجازی و مکتوب و سایر خدمات فرهنگی و دینی تأثیرگذار در سال گذشته برگزار می‌شود.



این مقام مسئول تصریح کرد: پنجمین همایش تجلیل از فعالان عرصه‌های فرهنگی و دینی با هدف ساماندهی هرچه بهتر برنامه‌های فرهنگی و دینی استان در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، شناسائی و استفاده از تجربیات افراد تأثیر‌گذار فرهنگی و دینی و معرفی الگوهای سازنده و تأثیر‌گذار برگزار می‌شود.



کارشناس فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی زنجان ادامه داد: از کلیه فعالان فرهنگی و دینی استان دعوت به عمل می‌آید آثار خود را به دبیرخانه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی به این اداره‌کل ارسال کنند.



امینی‌راد یادآور شد: آخرین مهلت ارسال آثار فرهنگی و دینی به دبیرخانه همایش 25 خرداد‌ ماه جاری تعیین شده است.



وی ادامه داد: از آثار مرتبط با موضوع سال 90«جهاد اقتصادی» که توانسته‌اند تغییرات و تحولات مثبتی در سطح جامعه به‌وجود آورند نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.