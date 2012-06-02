امیرعلی امینیراد، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فراخوان این همایش در تمامی حوزههای فرهنگی اعم از ارگانهای دولتی و غیردولتی توزیع شده است.
وی افزود: این همایش با محوریت؛ کتاب، پژوهش، مقالات چاپ شده، تولیدات سمعی و بصری، نرمافزار، فعالیت در عرصههای رسانهای اعم از مجازی و مکتوب و سایر خدمات فرهنگی و دینی تأثیرگذار در سال گذشته برگزار میشود.
این مقام مسئول تصریح کرد: پنجمین همایش تجلیل از فعالان عرصههای فرهنگی و دینی با هدف ساماندهی هرچه بهتر برنامههای فرهنگی و دینی استان در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، شناسائی و استفاده از تجربیات افراد تأثیرگذار فرهنگی و دینی و معرفی الگوهای سازنده و تأثیرگذار برگزار میشود.
کارشناس فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی زنجان ادامه داد: از کلیه فعالان فرهنگی و دینی استان دعوت به عمل میآید آثار خود را به دبیرخانه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی به این ادارهکل ارسال کنند.
امینیراد یادآور شد: آخرین مهلت ارسال آثار فرهنگی و دینی به دبیرخانه همایش 25 خرداد ماه جاری تعیین شده است.
وی ادامه داد: از آثار مرتبط با موضوع سال 90«جهاد اقتصادی» که توانستهاند تغییرات و تحولات مثبتی در سطح جامعه بهوجود آورند نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.
امینی راد:
فراخوان پنجمین همایش تجلیل از فعالان عرصههای فرهنگی و دینی زنجان توزیع شد
زنجان - خبرگزاری مهر، کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی زنجان گفت: فراخوان ارسال آثار" پنجمین همایش تجلیل از فعالان عرصههای فرهنگی و دینی" زنجان در سطح استان توزیع شد.
امیرعلی امینیراد، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فراخوان این همایش در تمامی حوزههای فرهنگی اعم از ارگانهای دولتی و غیردولتی توزیع شده است.
نظر شما