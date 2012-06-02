بیژن بیرنگ برنامه‌ساز و کارگردان مجموعه "شام ایرانی" با اعلام این خبر در توضیح چرایی عدم کسب مجوز ارشاد برای این چهار قسمت که ویژه مهمانی بهاره رهنما، سحر زکریا، شقایق دهقان و لادن طباطبایی بود، به خبرنگار مهر، گفت: مسئولان وزارت ارشاد در بخش شبکه نمایش خانگی علی‌رغم وعده خود مبنی‌بر صدور مجوز برای نمایش این مجموعه، از صدور مجوز امتناع کردند و سرنوشت این مجموعه را در هاله‌ای از ابهام قرار دادند.

وی در ادامه افزود: حدود یک ماه گذشته قرار بود مجوز پخش این مجموعه آماده توزیع را به ما بدهند ولی متاسفانه چنین نشد و از سوی دیگر ادامه تولید این مجموعه در حالت تعلیق قرار گرفته است. زمانی که دلیل این توقف را جویا شدیم در پاسخ اینگونه شنیدیم که فعلا برای ادامه تولید این مجموعه دست نگه دارید.

بیرنگ در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اهداف این مجموعه وتوزیع آن در شبکه نمایش خانگی گفت: سلامت در نشان دادن روابط اجتماعی بین ایرانیان از ابتدای ساخت این مجموعه برای من بسیار اهمیت داشت و خوشبختانه این اتفاق در مجموعه شام ایرانی افتاد. نکته قابل توجه در میان این بازخوردها این بود که برخی از تماشاگران عنوان کردند که اعتبار و آبروی اصلی در این مجموعه برای سفره ایرانی ایجاد شده‌است. اما حال نمی‌دانم چرا از ادامه توزیع این مجموعه جلوگیری شده‌است.

این برنامه‌ساز در ادامه افزود: این برنامه می‌کوشد که نشان دهد با وجود تفاوت در باور افراد به لحاظ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همه ما ایرانی هستیم و دور یک سفره زندگی می‌کنیم بنابراین باید قدر این جمع را دانست؛ در واقع مسئولان باید قدر این جمع را می‌دانستند.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه بازخوردهای بسیار خوبی از چهار قسمت ویژه آقایان داشتیم و مخاطب انتظار داشت که مجموع این آثار در شبکه نمایش خانگی ادامه پیدا کند. ولی متاسفانه چنین نشد و روند ادامه ساخت این پروژه هنوز مشخص نیست.

بیژن بیرنگ در پایان صحبت‌های خود با اشاره به برنامه آتی خود گفت: در حال تحقیق و نگارش فیلمنامه سریالی باعنوان "بلندی‌های بادگیر" هستم. این سریال پروژه عظیمی است که با شبکه سوم سیما برای ساخت آن وارد مذاکره شده‌ایم که پس از پایان تحقیقات در مرحله پیش تولید قرار گرفته‌است.