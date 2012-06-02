خواهان استمرار روابط خوب با ایران هستیم / همکاریهای اقتصادی توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین الوندی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام های گرم ریاست جمهوری اسلامی ایران ، تمایل کشورمان را جهت توسعه و گسترش روابط فی مابین در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اعلام کرد.

وی با اشاره به روابط سنتی بسیار خوب بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام گفت: دو کشور منافع دو جانبه و درک مشترکی از مسایل بین المللی دارند و ظرفیتهای بسیاری برای گسترش روابط در تمامی زمینه ها وجود دارد که باید از آنها استفاده شود.

سفیرکشورمان ضمن تحسین دستاورهای اقتصادی واجتماعی ویتنام در مسیر توسعه و تبریک برگزاری موفقیت آمیز انتخابات مجلس ملی و کنگره در سال گذشته میلادی ابراز امیدواری کرد این کشور بتواند طبق برنامه پیش بینی شده تا سال 2020 به یک کشور توسعه یافته تبدیل گردد.

الوندی همچنین ضمن اشاره به شباهت سوابق مبارزاتی دو ملت و دولت ایران و ویتنام و روحیه ارزشمند استقلال طلبی آنها ابراز امیدواری کرد همکاری های دو کشور در مجامع و سازمانهای بین المللی همچنان استمرار داشته باشد.

رئیس جمهور ویتنام نیز ضمن خوش آمد گویی و آرزوی موفقیت برای سفیر جدید کشورمان در طول ماموریت گفت : ویتنام و ایران روابط دیرینه خوبی داشته و ضمن تلاش جهت حفظ استقلال ، بدنبال دستیابی به اهداف توسعه ای خود نیز می باشند.

وی افزود : ما در سیاست خارجی خود خواهان استمرار روابط نزدیک و خوب با کشور شما هستیم و کاملاً با شما هم عقیده هستم که دو کشور باید به همکاری های خود در زمینه موضوعات بین المللی ادامه دهند.

چونگ طان سنگ همچنین ضمن اشاره به ظرفیت های فراوان دو کشور در زمینه همکاری های مربوط به انرژی گفت: با افزایش تلاش های مشترک مانند کمیسیون مشترک اقتصادی و کمیته مشورتی سیاسی می توانیم همکاری های اقتصادی فی مابین را توسعه دهیم.