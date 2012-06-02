2 هزار راس دام در مناطق مرزی خراسان شمالی مهار شد

سرهنگ محسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در طی 24 ساعت گذشته تعداد 2 هزار و 500 راس دام سبک در مناطق مرزی حصارچه و غلامان خراسان شمالی مهار شده‌اند.

وی اظهار داشت: از این تعداد هزار و 700 راس در منطقه غلامان و 800 راس نیز در منطقه حصارچه مهار شدند.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه در این رابطه 3 نفر از متخلفان دستگیر شدند افزود: متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.

به گفته این مسئول چوپانان به علت فقر مراتع داخلی و غنای مراتع کشور ترکمنستان علی رقم تاکیدات مرزبانی خراسان شمالی اقدام به خروج گله‌های دام با هدف چرا در مناطق مرزی کشور همسایه می‌کنند.

وی همچنین از دستگیری یک عابر غیرمجاز در منطقه مرزی خراسان شمالی خبر داد و تصریح کرد: این شخص در نظر داشت با عبور غیرقانونی از مرز وارد کشور ترکمنستان شود. یادآور می‌شود خراسان شمالی دارای 301 کیلومتر مرز خشکی با کشور ترکمنستان است.