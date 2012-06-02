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۱۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۵

فرزانه اعلام کرد:

تعداد کارشناسان رسمی قضایی مازندران محدود است

تعداد کارشناسان رسمی قضایی مازندران محدود است

بابلسر - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: تعداد کارشناسان رسمی قضایی استان نسبت به جمعیت کشور محدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه در همایش کارشناسان رسمی قوه قضائیه مازندران اظهار داشت: متاسفانه  با وجود ظرفیت های زیاد کشور در زمینه فارغ التحصیلان رشته های حقوق، با کمبود وکلا و کارشناسان نسبت به جمعیت کشور روبرو هستیم.

وی افزود: برای حل این مسئله با بازنگری در در تعریف فرصت های شغلی می توان تعاریف جدیدی را در این زمینه ارائه داد و از فارغالتحصیلان دانشگاهی بهره گرفت.
 
معاون برنامه ریزی استانداری مازندران ادامه داد: کارشناسان قضایی می توانند در کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها کمک کار باشند.
 
وی بیان داشت: یکی از شرح وظایف قوه قضاییه احیاء حقوق عامه و گسترش عدالت است اما در کنار این مسئله چند محدودیت وجود دارد که یکی از آنها آشنا نبودن عموم مردم به وظایف قانونی خود است.
 
فرزانه  تاکید کرد: کارشناسان قضایی از جمله کسانی هستند که در دسترس مردم قرار دارند و می توانند با رفتار کارشناسانه و اعتماد سازی و رعایت اخلاق حرفه ای، دیدگاه جامعه را نسبت به امورقضایی مثبت کنند تا بتوان قدم های اساسی تری را در زمینه عدالت گستری برداشت.
کد مطلب 1617797

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