تعداد کارشناسان رسمی قضایی مازندران محدود است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه در همایش کارشناسان رسمی قوه قضائیه مازندران اظهار داشت: متاسفانه با وجود ظرفیت های زیاد کشور در زمینه فارغ التحصیلان رشته های حقوق، با کمبود وکلا و کارشناسان نسبت به جمعیت کشور روبرو هستیم.

وی افزود: برای حل این مسئله با بازنگری در در تعریف فرصت های شغلی می توان تعاریف جدیدی را در این زمینه ارائه داد و از فارغالتحصیلان دانشگاهی بهره گرفت.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران ادامه داد: کارشناسان قضایی می توانند در کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها کمک کار باشند.

وی بیان داشت: یکی از شرح وظایف قوه قضاییه احیاء حقوق عامه و گسترش عدالت است اما در کنار این مسئله چند محدودیت وجود دارد که یکی از آنها آشنا نبودن عموم مردم به وظایف قانونی خود است.

فرزانه تاکید کرد: کارشناسان قضایی از جمله کسانی هستند که در دسترس مردم قرار دارند و می توانند با رفتار کارشناسانه و اعتماد سازی و رعایت اخلاق حرفه ای، دیدگاه جامعه را نسبت به امورقضایی مثبت کنند تا بتوان قدم های اساسی تری را در زمینه عدالت گستری برداشت.