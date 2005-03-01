بازتاب استعفاي عمر كرامي نخست وزير لبنان در مطبوعات چاپ بيروت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،روزنامه هاي امروزچاپ بيروت با استقبال ازاستعفاي عمركرامي نخست وزير لبنان و كابينه وي، اين اقدام را نوعي پيروزي براي معارضان دولت تلقي كردند.



اما اين مطبوعات ابرازعقيده نمودند اين اقدام فصلي جديد براي حل بحران است اما همچنان نگرانيها درمورد واكنش وعكس العمل سوريه و مقامات دولت لبناني به اين استعفا وجود دارد.

روزنامه "النهار" لبنان ديروزدر صدر صفحه نخست خود نوشت:حضورمعارضان دولت درميدان شهداي شهر بيروت سرانجام كابينه عمركرامي نخست وزير را وادار به استعفا كرد.

اين روزنامه نوشت : استعفاي كابينه دولت ، نوعي پيروزي براي معارضان و انتفاضه استقلال طلبان ونيزسرفصلي جديد براي حل بحران است اما اين به معناي پايان بحران در لبنان نخواهد بود .

اما روزنامه" المستقبل" لبنان نيزابراز عقيده كرد كه كابينه نخست وزيرلبنان با فشارهاي مردم وچكش معارضان سقوط كرد با اينكه اين سقوط همه چيزنيست .

روزنامه" السفير" لبنان نيز با اشاره به اينكه تشكيل كابينه جديد بسيارساده و آسان و بدون موانع جديد نيست بخصوص با بالا گرفتن اعتراضات معارضان دولت درخيابانها عليه سوريه نيز نوشت :عمر كرامي خود را نجات داد اما نوعي خلاء سكوت و نگراني و سرگرداني و نگراني ازتحولات احتمالي برجاي گذاشت.

روزنامه "الانوار" لبنان هم مشكل استعفاي كابنيه را مشابه مشكلات شكل گيري كابينه جديد دولت دانست و نوشت : آنچه كه موجب فروپاشي كابينه عمر كرامي شد تنها ايستادگي معارضان دربرابر دولت كنوني لبنان بود.

روز گذشته شماري از معارضان دولت خواستار استعفا كرامي از پست خود ومسئولان امنيتي لبنان به استثناي مسئولان ارتش شدند زيرا به اعتقاد آنها اين افراد حاكمان كنوني لبنان هستند.