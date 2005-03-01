انتشار 500 ميليون دلار اوراق مشاركت ارزي توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در اين بند الحاقي تصريح شده است: تضمين اصل و سود اين اوراق مشاركت با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است. همچنين به موجب بند "ز" تبصره 2 لايحه بودجه سال 84، دولت موظف است به منظور حمايت از سرمايه گذاري هاي اشتغال زايي بخش خصوصي و تعاوني، مبلغ 15 هزار ميليارد ريال و كمك هاي فني و اعتباري اين قانون را به عنوان پنج درصد يارانه سود تسهيلات، از طريق انعقاد قرارداد با نظام بانكي كشور و در مقاطع سه ماهه بابت سود تسهيلات اعطايي جديد سررسيده شده، پرداخت نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است متناسب با يارانه سود تسهيلات مذكور در اين قانون، تسهيلات لازم را مطابق ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين بند كه ظرف يك ماه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي به تصويب هيات وزيران مي رسد، در اختيار متقاضيان سرمايه گذاري قرار دهد. سهميه هر استان نيز در آيين نامه اجرايي مشخص مي شود.

به موجب بند "س" دولت موظف است تا سقف 2 هزار و 400 ميليارد ريال در قالب تسهيلات تكليفي بانكي به متقاضيان اعطا كند كه سهم بخش تعاوني وخصوصي 75 درصد و سهم بخش دولتي 25 درصد است.