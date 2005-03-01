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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۱۵

اولين كارت عضويت ساختمان جديد كتابخانه ي ملي را به خاتمي دادند

نخستين كارت عضويت ساختمان جديد كتابخانه ي ملي به نام سيد محمد خاتمي ثبت شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، صبح امروز در مراسم افتتاحيه اين ساختمان ، سيد كاظم موسوي بجنوردي - رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ي ملي ايران ، اولين كارت عضويت ساختمان جديد كتابخانه ي ملي را به نام رئيس جمهوري اسلامي ايران صادر كرد .
اين مراسم ، دقايقي پيش پايان يافت .

کد مطلب 161782

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