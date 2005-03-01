اولين كارت عضويت ساختمان جديد كتابخانه ي ملي را به خاتمي دادند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، صبح امروز در مراسم افتتاحيه اين ساختمان ، سيد كاظم موسوي بجنوردي - رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ي ملي ايران ، اولين كارت عضويت ساختمان جديد كتابخانه ي ملي را به نام رئيس جمهوري اسلامي ايران صادر كرد .

اين مراسم ، دقايقي پيش پايان يافت .