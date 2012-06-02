جاسازی محموله پوشاک قاچاق در کامیون حمل مرغ

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ محمد شعفی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای اهداف مبارزه با قاچاق کالا و اقلام ممنوعه خارجی، عوامل پلیس آگاهی طی یک سری کارهای اطلاعاتی از تردد محموله قاچاق در این شهرستان خبر دار شدند.



شعفی گفت: عوامل انتظامی مذکور با استقرار در آزاد راه و انجام کنترل، کامیون حامل محموله قاچاق را شناسایی کردند که خودرو مذکور یک کامیون یخچال‌دار مخصوص حمل گوشت مرغ به رانندگی شخصی به هویت "صادق-ع" و به سرنشینی "اصغر-ع" بوده و پس از توقیف، برای بررسی به ستاد فرماندهی انتظامی چاراویماق انتقال داده شد.

شعفی افزود: در بازرسی خودرو مذکور تعداد شش هزار و 710 ثوب انواع پوشاک خارجی کشف شد که ارزش تقریبی آن مبلغی بالغ بر دو میلیارد ریال است.

وی در تشریح جزییات این خبر گفت: محموله البسه قاچاق به طرز ماهرانه‌ای در پشت سبدهای حمل مرغ جاسازی شده بود .

وی در ادامه گفت :طبق اعترافات راننده ، این محموله در شهرستان مراغه بارگیری شده بود و به سمت تهران در حال حرکت بود که توسط پلیس امنیت این شهرستان متوقف شد.