به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف منصوری امروز در دوازدهمین جلسه توسعه طرح کشاورزی شهرستان سنقر و کلیایی اظهار کرد: در راستای طرح توسعه کشاورزی تاکنون هزار و 600 طرح کشاورزی و دامپروری با اعتبارهزار و 800 میلیارد ریال در استان کرمانشاه به تصویب رسیده است.
وی افزود: این طرحها با اختصاص 36 هزار لیتر آب و حفر چاههای عمیق مصوب شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از بازپرداخت طولانی مدت و سهلالوصول بودن تسهیلات طرح توسعه کشاورزی خبر داد و گفت: پرداخت تسهیلات در استان کرمانشاه آغاز شده است.
فرماندار سنقر و کلیایی نیز در این جلسه گفت: در اجرای طرح توسعه کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون با پیگیریهای مستمر و برگزاری 12 جلسه 102 طرح کشاورزی و دامپروری با اعتبار 76 میلیارد و 500 میلیون ریال به تصویب رسیده است.
غلامرضا حیدری افزود: با اجرای این طرحها زمینه اشتغال برای بیش از 154 نفر فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد :با تمهیدات اندیشیده شده از قبیل برگزاری همایش و اطلاعرسانی مستمر با حضور دستاندرکاران به خصوص بخشداران در روستاها و همکاری کلیه دستگاههای اجرایی با جهاد کشاورزی، روند اجرای طرح توسعه کشاورزی با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.
فرماندار سنقر و کلیایی با اشاره به وجود پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه کشاورزی در منطقه گفت: سنقر و کلیایی قابلیت تبدیل شدن به قطب کشاورزی را دارد.
منصوری اعلام کرد:
1800 میلیارد ریال اعتبار برای هزار و 600 طرح کشاورزی تخصیص یافت
کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در راستای طرح توسعه کشاورزی تاکنون هزار و 600 طرح کشاورزی و دامپروری با اعتبار هزار و 800 میلیارد ریال در استان کرمانشاه به تصویب رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف منصوری امروز در دوازدهمین جلسه توسعه طرح کشاورزی شهرستان سنقر و کلیایی اظهار کرد: در راستای طرح توسعه کشاورزی تاکنون هزار و 600 طرح کشاورزی و دامپروری با اعتبارهزار و 800 میلیارد ریال در استان کرمانشاه به تصویب رسیده است.
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