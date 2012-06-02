به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین صبح شنبه در دیدار با مدیران ارشد شهرداری با حجتالاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این مطلب افزود: تعدد و تنوع وظایف و مسئولیتهای شهرداریها ایجاب میکند که دولت و دیگر مسئولان ارشد کشوری حمایتی بیش از پیش از این نهاد عمومی و مردمی به عمل آْورند تا زمینه برای ارتقای سطح خدمات و رضایتمندی عمومی از این مجموعه فراهم گردد.
شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی انتظارات و خواستههای مدیریت شهری از بدنه دولت و مجلس تصریح کرد : تعیین تکلیف بستههای حمایتی موضوع هدفمندی یارانهها برای شهرداریها ، اعطای تسهیلات مصوب مجلس از محل صندوق ذخیره ارزی برای تسریع روند احداث قطارشهری و دیگر موارد از اهداف این شهرداری در کلانشهر تبریز است.
وی در خاتمه از نهاد بازرسی به عنوان بازوی کمکی شهرداری در ارائه خدمات بهینه و مناسب و نیز کاهش ضریب خطاها و تخلفات یاد کرد و اظهار داشت: شهرداری تبریز طی سالهای اخیر با تقویت و اصلاح زیرساختهای این حوزه گامهای اساسی در راستای کاهش مشکلات و افزایش سطح رضایتمندی مردم از این مجموعه برداشته است.
نظر شما