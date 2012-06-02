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۱۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

نوین:

شهرداری‌ها نیازمند حمایت عملی مسئولان هستند

شهرداری‌ها نیازمند حمایت عملی مسئولان هستند

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز ارائه خدمات بهینه و مورد انتظار مردم را نیازمند حمایت مسئولان کشوری از شهرداری ها دانست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین صبح شنبه در دیدار با  مدیران ارشد شهرداری با حجت‌الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این مطلب افزود: تعدد و تنوع وظایف و مسئولیت‌های شهرداری‌ها ایجاب می‌کند که دولت و دیگر مسئولان ارشد کشوری حمایتی بیش از پیش از این نهاد عمومی و مردمی به عمل آْورند تا زمینه برای ارتقای سطح خدمات و رضایتمندی عمومی از این مجموعه فراهم گردد.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی انتظارات و خواسته‌های مدیریت شهری از بدنه دولت و مجلس تصریح کرد : تعیین تکلیف بسته‌های حمایتی موضوع هدفمندی یارانه‌ها برای شهرداری‌ها ، اعطای تسهیلات مصوب مجلس از محل صندوق ذخیره ارزی برای تسریع روند احداث قطارشهری  و دیگر موارد از  اهداف این شهرداری در کلانشهر تبریز است.
 
وی در خاتمه از نهاد بازرسی به عنوان بازوی کمکی شهرداری در ارائه خدمات بهینه و مناسب و نیز کاهش ضریب خطاها و تخلفات یاد کرد و اظهار داشت: شهرداری تبریز طی سال‌های اخیر با تقویت و اصلاح زیرساخت‌های این حوزه گام‌های اساسی در راستای کاهش مشکلات و افزایش سطح رضایتمندی مردم از این مجموعه برداشته است.
کد مطلب 1617831

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