قروه معدنی ترین شهر ایران/ نیروی انسانی در کردستان ارزان است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرمرزی ظهر شنبه در جریان دیدار هیئت اقتصادی و سرمایه گذاری کشور چین با استاندار کردستان اظهار داشت: بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های متولی شهرستان قروه صنعتی ترین شهر ایران به شمار می رود.

وی با اشاره به لزوم بهره برداری از این ظرفیت ویژه در شهرستان قروه یادآور شد: در حالی که شهرستان قروه دارای معادن زیادی در بخش های مختلف است ولی تاکنون به خوبی از این ظرفیت ها بهره برداری نشده است و انتظار می رود که با جذب سرمایه گذاری های مختلف شاهد رونق این بخش باشیم.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: مزیت های نسبی شهرستان قروه در حوزه معادن می تواند در صورت استفاده از آنها زمینه را برای توسعه استان کردستان در بخش های مختلف فراهم کند و به همین دلیل انتظار می رود که شاهد اقدامات بهتری در این بخش باشیم.

قادرمرزی با بیان اینکه کردستان ارزان ترین و ماهرترین نیروی انسانی را در اختیار دارد، افزود: حجم معادن در کنار نیروی انسانی می تواند بهترین ظرفیت برای توسعه و ایجاد اشتغال باشد و به همین دلیل باید از این دو امکان به خوبی بهره برداری شود که نمایندگان مجلس نیز آمادگی هر گونه همکاری را در این حوزه دارند.

وی در پایان یادآور شد: در کنار ظرفیت های معدنی، کردستان در حوزه صادرات و تجارت مرزی نیز می تواند به عنوان یکی از قطب های اصلی در کشور مطرح شود که وجود بازار کشور عراق به ویژه شمال این کشور بهترین فرصت در راستای توسعه بخش صادرات در این استان است.

هیئت اقتصادی و سرمایه گذاری از کشور چین ظهر شنبه با استاندار کردستان و دو نماینده استان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.