10 هزار نفر در فاز دوم فولاد زاگرس صاحب شغل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هومن نوری ظهر شنبه در جریان نشست فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری کشور چین با استاندار کردستان و دو نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در صورت اجرای فاز دوم شرکت فولاد زاگرس کردستان بیش از 10 هزار نفر اشتغالزایی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه تلاش های زیادی در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی در استان کردستان به ویژه شرکت فولاد زاگرس صورت گرفته است، گفت: در حال حاضر شرکت فولاد زاگرس کردستان در زمینه تولید چدن فعالیت می کند که با اجرای فاز دوم این مجموعه زمینه برای تولید فولاد نیز در استان فراهم می شود.

مدیر عامل شرکت فولاد زاگرس کردستان با اشاره به تمایل شرکت چینی طیحان برای سرمایه گذاری در این بخش، بیان کرد: مدیران این شرکت در جریان دو سفر قبلی خود به استان کردستان از کارخانه فولاد زاگرس کردستان بازدید کردند و برای سرمایه گذاری در این بخش نیز آمادگی دارند.

نوری با اشاره به لزوم همکاری دستگاه های مسئول برای صدور مجوزهای لازم یادآور شد: در حال حاضر اقدامات اولیه برای عقد قرارداد بین شرکت چینی طیحان و شرکت فولاد زاگرس کردستان فراهم شده است و در صورت صدور مجوزهای لازم این مهم در آینده ای نزدیک عملی می شود.

وی در پایان گفت: این شرکت چینی متعهد شده است که در مدت زمانی کوتاه و حدود یک سال فاز دوم این شرکت را در شهرستان قروه اجرا و راه اندازی کند که عملی کردن این مهم می تواند تاثیر زیادی در راستای توسعه کردستان داشته باشد.

هیئت اقتصادی و سرمایه گذاری از کشور چین ظهر شنبه با استاندار کردستان و دو نماینده استان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.