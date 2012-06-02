به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند ازبکستان، تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای برگزاری اولین دیدار مرحله مقدماتی جام جهانی آماده میکند، عصر امروز شنبه آخرین تمرین خود را زیر نظر کادر فنی در ورزشگاه محل برگزاری دیدار با ازبکستان برگزار کرد.
در این تمرین که تنها 15 دقیقه ابتدایی آن با حضور خبرنگاران و تصویربرداران برگزار شد، ملی پوشان کشورمان به کار با توپ و گرم کردن بدنهای خود پرداختند و سپس خبرنگاران محل تمرین را ترک کردند تا ملی پوشان ایران بتوانند آخرین تمرینات تاکتیکی مورد نظر کادر فنی را برگزار کنند.
آخرین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان در شرایطی برگزار شد که مسئولان ازبکستانی هنوز هم سخت گیریهای بی موردی در مورد همراهان و تماشاگران ایرانی دارند و برای اختصاص جایگاه تماشاگران به ایرانیها بهانه جویی میکردند. آنها بلیتهای کم تعدادی را در اختیار ایرانیها قرار دادهاند که این امر باعث ناراحتی مسئولان تیم ملی فوتبال کشورمان شده است.
دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ساعت 18:30 روز یکشنبه در ورزشگاه جار تاشکند برگزار خواهد شد.
نظر شما