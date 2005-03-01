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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۵۵

مسئول فرهنگي بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي در گفتگو با "مهر" خبر داد:

دانشجويان چالوسي ياد شهداي دانشجوي اين شهر را گرامي مي دارند

يادواره 14 شهيد دانشجوي شهرستان چالوس به همت بسيج دانشجويي و دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامي چالوس در اين دانشگاه برگزار مي شود.

سجاد رستمي مسئول فرهنگي بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي چالوس در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" با اعلام اين خبر افزود : اين مراسم با سخنراني سردار غيب پرور فرمانده لشكر25 كربلا و مداحي برادر قلي تبار، دوازدهم اسفند ماه در سالن تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي چالوس برگزار مي شود.

وي با اشاره به سخن مقام معظم رهبري كه زنده نگاه داشتن ياد شهدا كمتر از شهادت نيست، يكي از برنامه هاي بسيار مهم بسيج دانشجويي در هر سال را برگزاري يادواره 14 شهيد دانشجوي چالوس دانست و گفت : امروز جنگ فرهنگي عرصه گسترده اي پيدا كرده است كه نيازمند سربازاني مجهز و مهياست تا به مقابله با تهاجم گسترده فرهنگي سياسي دشمن بپردازند و يادواره شهداي دانشجو يكي از سنگر هاي مهم در اين جنگ فرهنگي است كه نبايد به هيچ وجه آن را ترك كرد.

رستمي تاكيد كرد : مراسم با شكوه يادواره 14 شهيد دانشجوي شهرستان چالوس كه خانواده هاي شهدا و ايثارگران و مسئولان شهر نيز در آن حضور خواهند داشت، از سوي بسيج دانشجويي و دفتر نشر فرهنگ اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي شود.

وي يادآور شد: در اين مراسم قرعه كشي اردوي جنوب كه قرار است در آن 70 نفر از دانشجويان اين دانشگاه به مناطق جنگي جنوب كشور سفر كنند، انجام مي شود.

کد مطلب 161786

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