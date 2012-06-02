ادامه درگیریها در شمال لبنان / 8 نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المنار لبنان از کشته شدن هشت نفراز جمله یک زن و زخمی شدن 13 نفر دیگر در این درگیریها میان ساکنان باب التبانه و جبل محسن طرابلس خبر داده بود.



این در حالی است که شبکه اسکای نیوز عربی تعداد کشته های درگیریهای جدید در شمال لبنان میان هواداران و مخالفان نظام سوریه را شش نفر اعلام کرده است.

باب التبانه و جبل محسن همواره با حالتی از تنش و درگیری میان شهروندان دو منطقه روبرو بوده است که نشان دهنده تاثیر بحران سوریه بر شهروندان لبنانی و اختلافات میان طرفداران و مخالفان نظام سوریه است به طوری که هر از چند گاهی درگیریها و تیراندازی میان دو طرف رخ می دهد.



شایان ذکر است که پس از بازداشت شادی المولوی یک عنصر سلفی و مرتبط با القاعده در طرابلس و پس از کشته شدن شیخ احمد عبدالواحد امام جماعت مسجد البیره، بیروت نیز به خشونت کشیده شد که طی آن دست کم 20 نفر کشته و زخمی شدند.