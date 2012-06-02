  1. بین الملل
۱۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۳۶

ادامه درگیریها در شمال لبنان / 8 نفر کشته شدند

ادامه درگیریها در شمال لبنان / 8 نفر کشته شدند

رسانه های لبنانی از کشته شدن هشت نفر در دور جدید درگیریهای مسلحانه در شمال لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المنار لبنان از کشته شدن هشت نفراز جمله یک زن و زخمی شدن 13 نفر دیگر در این درگیریها میان ساکنان باب التبانه و جبل محسن طرابلس خبر داده بود.

این در حالی است که شبکه اسکای نیوز عربی تعداد کشته های درگیریهای جدید در شمال لبنان میان هواداران و مخالفان نظام سوریه را شش نفر اعلام کرده است.

باب التبانه و جبل محسن همواره با حالتی از تنش و درگیری میان شهروندان دو منطقه روبرو بوده است که نشان دهنده تاثیر بحران سوریه بر شهروندان لبنانی و اختلافات میان طرفداران و مخالفان نظام سوریه است به طوری که هر از چند گاهی درگیریها و تیراندازی میان دو طرف رخ می دهد.
 
شایان ذکر است که پس از بازداشت شادی المولوی یک عنصر سلفی و مرتبط با القاعده در طرابلس و پس از کشته شدن شیخ احمد عبدالواحد امام جماعت مسجد البیره، بیروت نیز به خشونت کشیده شد که طی آن دست کم 20 نفر کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 1617868

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها