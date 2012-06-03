سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از سالن چندمنظوره شهرستان خمین و در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساخت پروژه سالن چندمنظوره یک هزار نفری شهرستان خمین با استفاده از اعتبارات وزارت نفت از سال 89 در این شهرستان آغاز شد.

سعید ملکی بیان داشت: برای اجرای این پروژه که از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهور به استان مرکزی است، تاکنون پنج میلیارد و 800 میلیون ریال از اعتبارات وزارت نفت هزینه شده است.

وی اظهار کرد: پروژه سالن چند منظوره یک هزارنفری خمین، هم اکنون با سه هزار متر مربع مساحت، 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اتمام آن یک میلیار و 400 میلیون ریال دیگر اعتبار مورد نیاز است.

ملکی اظهار امیداری کرد: در صورت تامین به موقع اعتبار، این پروژه تا بهمن ماه امسال به بهره بردری خواهد رسید.