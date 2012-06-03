به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد رسولی نژاد بعدازظهر شنبه در شورای اداری نهاوند که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار طرح ورزشی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل این طرحها 40 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی بر ضرورت همکاری بیشتر مجلس نهم برای تصویب اعتبار مورد نیاز تاکید کرد و گفت: کمبود بودجه هیئتهای ورزشی استانها ناشی از کم توجهی برخی فدراسیونهای ورزشی به این هیئت ها است.

وی ازمصوبه هیئت دولت برای تخصیص سهمیه استخدام قهرمانان ورزشی خبر داد و گفت: برای شناسایی استعدادهای ورزشی، اداره کل استعداد یابی در این وزارتخانه تشکیل شده است.

معاون پارلمانی وزیر ورزش و جوانان از اختصاص 300 میلیون تومان برای بازسازی مجموعه ورزشی شهید سلیمانیان نهاوند، تشکیل اداره ورزش و جوانان در شهر فیروزان و تکمیل پروژه چند منظوره بانوان خبر داد.

عملیات اجرایی هتل ورزش نهاوند آغاز شد

همچنین با حضور معاون پارلمانی وزیر ورزش و جوانان عملیات اجرایی ساخت هتل ورزش نهاوند در مجتمع فرهنگی ورزشی علیمرادیان آغاز شد.

این هتل اولین هتل ورزش استان همدان است که در زمینی به مساحت یک هزار مترمربع در چهار طبقه و با 37 سوئیت ایجادمی شود.

برای ساخت این مجموعه 25 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات وزارت ورزش هزینه خواهد شد.

این فضای اقامتی که زمین آن از سوی محمد حسین علیمرادیان تامین شده با هدف کمپینگ مسابقات مختلف ورزشی در رده های مختلف سنی احداث می شود.