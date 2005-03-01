كروبي يك اصولگرا است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، مصباحي مقدم به خبرنگاران پارلماني گفت: كروبي به مجموعه اصولگرايان قرابت دارد زيرا در چارچوب ارزشهاي انقلاب اسلامي، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و تاكيدات بنيانگذار جمهوري اسلامي حركت مي كند.

وي با اعلام اينكه نشست انتخاباتي جامعه روحانيت مبارز، امشب در تهران برگزار مي شود، گفت: در اين نشست، موضوعات مختلفي از جمله انتخابات، در آن مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

اين عضو جامعه روحانيت مبارز در خصوص اينكه آيا تركيب جديد شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي با هماهنگي جامعه روحانيت مبارز انجام شده است، گفت: نمي توان گفت كه بدون مشورت انجام شده، اما جامعه روحانيت مصوبه اي در اين زمينه نداشته است.