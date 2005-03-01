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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۳۳

مصباحي مقدم :

كروبي يك اصولگرا است

غلامرضا مصباحي مقدم عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تاكيد كرد: ما مهدي كروبي را يك اصولگرا مي دانيم و اجماع جناح اصلاح طلب روي ايشان را مثبت ارزيابي مي كنيم.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، مصباحي مقدم به خبرنگاران پارلماني گفت: كروبي به مجموعه اصولگرايان قرابت دارد زيرا در چارچوب ارزشهاي انقلاب اسلامي، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و تاكيدات بنيانگذار جمهوري  اسلامي حركت مي كند.

وي با اعلام اينكه نشست انتخاباتي جامعه روحانيت مبارز، امشب در تهران برگزار مي شود، گفت: در اين نشست، موضوعات مختلفي از جمله انتخابات، در آن مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

اين عضو جامعه روحانيت مبارز در خصوص اينكه آيا تركيب جديد شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي با هماهنگي جامعه روحانيت مبارز انجام شده است، گفت: نمي توان گفت كه  بدون مشورت انجام شده، اما جامعه روحانيت مصوبه اي در اين زمينه نداشته است.

کد مطلب 161789

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