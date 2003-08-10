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۱۹ مرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۱۵

پروين سه شنبه به پرسپوليس باز ميگردد

علي پروين با 2 عضو هيات مديره پرسپوليس ديدار كرد

علي پروين با 2 عضو هيات مديره پرسپوليس ديدار كرد

علي پروين ساعت 11 امروز با جعفر كاشاني و محمد دادكان دو عضو هيات مديره پرسپوليس در فدراسيون فوتبال ديدار كرد .

به گزارش خبرنگار مهر يك منبع آگاه در فدراسيون فوتبال باذ كر اين كه جلسه در دفتر رييس فدراسيون فوتبال برگزار شد، ياد آور شد: علي پروين با انتقاد از وضعيت موجود و عملكرد مديرعامل باشگاه پرسپوليس در خصوص وي و برخي بازيكنان پرسپوليس به دادكان گفت: مسوولين فعلي پرسپوليس متاسفانه برخورد مناسبي بامربيان و بازيكنان نداشتند و حق و حقوق بازيكنان را پرداخت نكرده اند. بازيكن حق دارد كه وقتي زحمت مي كشد نسبت به حقوق خود پيگير و معترض باشد. من حرفي ندارم ولي بايد نحوه برخوردها درست شود و رضايت بازيكنان حاصل شود.

محمد دادكان نيز با تاكيد بر حضور مجد د پروين در تيم پرسپوليس خاطر نشان كرد: شما در پرسپوليس مدير فني هستيد و با عزت و افتخار به تيم خود برگرديد، در جلسه سه شنبه هيات مديره پرسپوليس مشكلات را با ساير اعضا درميان مي گذاريم و انشاءا... مشكلات رفع مي شود. پروين نيز قول داد در صورت حل مشكلات موجود همكاري لازم را با هيات مديره انجام دهد.

گفتني است: علي پروين قراراست از روز سه شنبه در تمرينات پرسپوليس حاضرشده وبعنوان مدير فني بر تمرينات بازيكنان نظارت كند.

کد مطلب 16179

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