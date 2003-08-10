علي پروين با 2 عضو هيات مديره پرسپوليس ديدار كرد

به گزارش خبرنگار مهر يك منبع آگاه در فدراسيون فوتبال باذ كر اين كه جلسه در دفتر رييس فدراسيون فوتبال برگزار شد، ياد آور شد: علي پروين با انتقاد از وضعيت موجود و عملكرد مديرعامل باشگاه پرسپوليس در خصوص وي و برخي بازيكنان پرسپوليس به دادكان گفت: مسوولين فعلي پرسپوليس متاسفانه برخورد مناسبي بامربيان و بازيكنان نداشتند و حق و حقوق بازيكنان را پرداخت نكرده اند. بازيكن حق دارد كه وقتي زحمت مي كشد نسبت به حقوق خود پيگير و معترض باشد. من حرفي ندارم ولي بايد نحوه برخوردها درست شود و رضايت بازيكنان حاصل شود.

محمد دادكان نيز با تاكيد بر حضور مجد د پروين در تيم پرسپوليس خاطر نشان كرد: شما در پرسپوليس مدير فني هستيد و با عزت و افتخار به تيم خود برگرديد، در جلسه سه شنبه هيات مديره پرسپوليس مشكلات را با ساير اعضا درميان مي گذاريم و انشاءا... مشكلات رفع مي شود. پروين نيز قول داد در صورت حل مشكلات موجود همكاري لازم را با هيات مديره انجام دهد.

گفتني است: علي پروين قراراست از روز سه شنبه در تمرينات پرسپوليس حاضرشده وبعنوان مدير فني بر تمرينات بازيكنان نظارت كند.