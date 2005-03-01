به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازروزنامه واشنگتن پست ، وزارت امور خارجه آمريكا در اين گزارش به شدت از برخورد با زندانيان كشورهايي مانند سوريه و مصر كه آمريكا مظنونان تروريستي را طبق قانون "تسليم " به آنجا فرستاد حمله كرد .
در اين گزارش طولاني ، وزارت خارجه آمريكا تشريح كرد به خاطر شكنجه روشهاي بازجويي تعدادي از هم پيمانان آمريكا به نظر مي رسد شبيه به ادعاهايي بازداشت شدگان آمريكايي است . هر چند در بسياري موارد اين كشورها از روشهاي بسيار شديدتر استفاده كردند .
در اين گزارش آمده است : در مصر ، پليس و سرويس اطلاعاتي قربانيان را لخت مي كنند و چشم آنها را مي بندد ودر آب سرد مي اندازند . تونس نيز متهم به به استفاده از بي خوابي و فرو بردن سر زندانيان در آب شد . روشي كه به عنوان تخته آب معروف است و شايع است كه در باره برخي از بازداشت شدگان تروريستي بكارمي رود. دراين گزارش عربستان نيزبه استفاده از بي خوابي همراه با ضرب و شتم و شلاق متهم شده است .
در اين گزارش درباره ليبي كه تماسهاي ديپلماتيك خود را با آمريكا ازسر گرفته است آمده است زندانيها را ساعتها در مقابل ديوار به صف مي كنند و آنها را تهديد به حمله با سگ مي كنند كه بخشي از فهرست شكنجه اين كشور شامل بكارگيري شوك الكتريكي ، ريختن آب ليمو روي زخم و شكستن انگشتان و رها كردن آنان بدون در مان پزشكي است .
در اين گزارش آمده است ، ايران و كره شمالي از تكنيكهاي شبيه به آنچه كه در مورد بازداشت شدگان تروريستي در آمريكا بكار مي رود استفاده مي كنند . ايران از زندان انفرادي طولاني با از دست دادن حواس ، حبس طولاني در نقاط بد آب و هوا و بي خوابي حمايت مي كند . روشهاي شكنجه كه در كره شمالي استفاده مي شود شامل ضرب و شتم شديد ، زمان طولاني در فضاي آزاد ماندن ، عريان شدن كامل و مجبور كردن آنها به ايستادن و نشستن تا زمانيكه از حال بروند مي باشد .
درادعايي جالب توجه و غير قابل باور براي افكارعمومي جهاني؛
وزارت امور خارجه آمريكا از اعمال شكنجه عليه زندانيان دركشورهاي مختلف انتقاد كرد
وزارت امور خارجه آمريكا روز گذشته با انتشار گزارش حقوق بشر سالانه از برخي كشور ها به خاطر بكار گيري شكنجه در خلال بازجويي انتقاد كرد .
به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازروزنامه واشنگتن پست ، وزارت امور خارجه آمريكا در اين گزارش به شدت از برخورد با زندانيان كشورهايي مانند سوريه و مصر كه آمريكا مظنونان تروريستي را طبق قانون "تسليم " به آنجا فرستاد حمله كرد .
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