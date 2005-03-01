وزارت امور خارجه آمريكا از اعمال شكنجه عليه زندانيان دركشورهاي مختلف انتقاد كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازروزنامه واشنگتن پست ، وزارت امور خارجه آمريكا در اين گزارش به شدت از برخورد با زندانيان كشورهايي مانند سوريه و مصر كه آمريكا مظنونان تروريستي را طبق قانون "تسليم " به آنجا فرستاد حمله كرد .



در اين گزارش طولاني ، وزارت خارجه آمريكا تشريح كرد به خاطر شكنجه روشهاي بازجويي تعدادي از هم پيمانان آمريكا به نظر مي رسد شبيه به ادعاهايي بازداشت شدگان آمريكايي است . هر چند در بسياري موارد اين كشورها از روشهاي بسيار شديدتر استفاده كردند .



در اين گزارش آمده است : در مصر ، پليس و سرويس اطلاعاتي قربانيان را لخت مي كنند و چشم آنها را مي بندد ودر آب سرد مي اندازند . تونس نيز متهم به به استفاده از بي خوابي و فرو بردن سر زندانيان در آب شد . روشي كه به عنوان تخته آب معروف است و شايع است كه در باره برخي از بازداشت شدگان تروريستي بكارمي رود. دراين گزارش عربستان نيزبه استفاده از بي خوابي همراه با ضرب و شتم و شلاق متهم شده است .



در اين گزارش درباره ليبي كه تماسهاي ديپلماتيك خود را با آمريكا ازسر گرفته است آمده است زندانيها را ساعتها در مقابل ديوار به صف مي كنند و آنها را تهديد به حمله با سگ مي كنند كه بخشي از فهرست شكنجه اين كشور شامل بكارگيري شوك الكتريكي ، ريختن آب ليمو روي زخم و شكستن انگشتان و رها كردن آنان بدون در مان پزشكي است .



در اين گزارش آمده است ، ايران و كره شمالي از تكنيكهاي شبيه به آنچه كه در مورد بازداشت شدگان تروريستي در آمريكا بكار مي رود استفاده مي كنند . ايران از زندان انفرادي طولاني با از دست دادن حواس ، حبس طولاني در نقاط بد آب و هوا و بي خوابي حمايت مي كند . روشهاي شكنجه كه در كره شمالي استفاده مي شود شامل ضرب و شتم شديد ، زمان طولاني در فضاي آزاد ماندن ، عريان شدن كامل و مجبور كردن آنها به ايستادن و نشستن تا زمانيكه از حال بروند مي باشد .