سفر تيم ملي تكواندو در پرده ابهام

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازآنكه سفرتيم ملي تكواندو به كشورهاي آلمان وهلند به دليل نرسيدن رواديد لغوشد، مسوولين فدراسيون تكواندو تصميم گرفتند، اين تيم را به تورنمنت بين المللي آزاد بلژيك اعزام كنند. اما درحاليكه اين رقابتها شنبه ويكشنبه هفته آينده درشهربروكسل برگزارخواهد شد، تا كنون ازسوي سفارت بلژيك رواديد سفراعضاي تيم ملي به اين كشورصادرنشده است.

گفتني است: درصورت لغواين سفر، مربيان تيم ملي 22 اسفند ماه تركيب 2 تيم ملي را جهت شركت درهفدهمين دوره رقابتهاي جهاني اسپانيا و اولين دوره مسابقات ورزشي كشورهاي اسلامي معرفي خواهند كرد.