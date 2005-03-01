شيوه جديد بررسي بودجه، نمايندگان را به واكنش واداشت

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، از روز گذشته كه رسيدگي به جزييات لايحه بودجه سال 84 آغاز شده است، بنا به پيشنهاد نايب رييس مجلس كه رياست جلسه علني را بر عهده دارد، قرار شده است كه تمام بندها و تبصره هاي درآمدي لايحه بودجه، بررسي شده و پيشنهادهاي نمايندگان در مورد هر جزء و بند به راي گذاشته شود، اما در مورد اصل تبصره ها راي گيري نشود و بجاي آن در پايان رسيدگي به بندهاي هزينه اي و درآمدي در كل براي كل ماده واحده بودجه يك راي گيري انجام شود.

براساس اين گزارش، با اين شيوه، در واقع هيچ كدام از بندها و تبصره هاي بودجه به تصويب مجلس نمي رسد، اما نمايندگان بطور ضمني با اين تبصره ها موافقت مي كنند تا در پايان به راي كلي نمايندگان برسد.

انجام اين كار توسط هيات رييسه، واكنش خبرنگاران را كه براي نوشتن مصوبات مجلس آماده بودند، اما با اين كار نمي توانستند هيچ خبر قطعي را مخابره كنند، در پي داشت.

رضا طلايي نيك نماينده مردم همدان نيز در اعتراض به اين تصميم در تذكري آيين نامه اي، اين كار هيات رييسه را خلاف ماده 157 آيين نامه دانست و گفت: ما در مجلس ششم هم اين كار را انجام داديم كه براي هر بند و تبصره در بخش هاي درآمدي و هزينه اي جداگانه راي گيري مي كرديم.

وي با بيان اينكه نمي توان تمام تبصره هاي بودجه را يكجا به راي گذاشت و ممكن است برخي از نمايندگان نخواهند به برخي از تبصره ها راي بدهند، گفت: با اين روش، راي گيري شفاف نخواهد بود.

محمدرضا باهنر نيز كه رياست جلسه علني امروز را بر عهده داشت، در پاسخ وي گفت: اگر بخواهيم به عرف گذشته استناد كنيم، بايد بگوييم كه تا پايان مجلس پنجم هيچگاه راي گيري به شيوه مجلس ششم نبوده است و براي كل ماده واحده يكجا راي مي گرفتند.

وي همچنين افزود: با توجه به اينكه قانون بودجه يك ماده واحده و20 تبصره دارد، پس بايد انسجام و وحدت بودجه حفظ شود و تبصره ها، جداگانه راي گيري نشود زيرا درغير اين صورت، انسجام و وحدت لايحه به هم مي خورد.

شايان ذكر است با وجود اعتراضات نمايندگان، محمدرضا باهنر اعلام كرد كه هيات رييسه حاضر است در جلسه جداگانه اي به بحث با نمايندگان در مورد اين روش بپردازد.