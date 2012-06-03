به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه 14 خردادماه سال 1391 هجری قمری برابر است با 12 رجب سال 1433 هجری قمری و سوم ژوئن سال 2012 میلادی.

* تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدار خود در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی از ساعت 18:30 امروز در ورزشگاه جار تاشکند به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان خواهد رفت.

* جامعه ورزش کشور همچون سایر اقشار جامعه امروز در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) شرکت خواهد کرد.

* تیم های حاضر در رقابتهای والیبال انتخابی المپیک که در ژاپن برگزار می شود، امروز را به استراحت خواهند پرداخت.