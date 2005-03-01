نظارت بر ساخت و سازها درحد صفر است// ساختمان هاي جديد تفاوتي با بافت هاي فرسوده شهر ندارند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر حمزه شكيب درحاشيه تصويب طرح ايمن سازي مدارس شهر تهران در برابر زلزله در جلسه امروز شوراي شهر افزود: شهرداري و سازمان نظام مهندسي در ساخت و سازهاي جديدي كه صورت مي گيرد نظارت جدي از خود نشان نمي دهند.

وي گفت: اغلب ساختمان هايي كه امروز احداث مي شوند در مقابل زلزله مقاومت لازم را ندارند و اگر زمين لرزه اي در شهرتهران رخ دهد، فاجعه ناگواري رقم خواهد خورد.

عضو شوراي شهرتهران تصريح كرد: هم اكنون درتهران دو اقدام ساخت و سازهاي جديد وجود دارد.

وي گفت: روزانه 200 ساختمان جديد و شهر تهران اضافه مي شود، اما مشخص نيست چه تعداد از اين ساختمانها مقاومت لازم را در برابر زلزله داشته باشند.

شكيب افزود: طي روزهاي گذشته در منطقه 11 شهرداري تهران ، حدود 60درصد يك ساختمان جديد الاحداث بدون هيچ لرزشي كج شده است.

وي افزود: شهرداري و نظام مهندسي كشور بايد پاسخگوي اين وضعيت و همچنين نبود كنترل لازم بر ساختمان هاي جديد باشند.

شكيب گفت: بودجه هاي زيادي در شهر براي ساخت و سازهاي جديد ومقاوم صرف مي شود ، اما با توجه به نبود كنترل ونظارت اين ساختمانها هيچ تفاوتي با بافت هاي فرسوده ندارند.