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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۴۱

در مشهد مقدس :

ششمين جشنواره سراسري نشريات دانشجويي كشور برگزار مي شود

ششمين جشنواره سراسري نشريات دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور، از امروز در مشهد مقدس آغاز مي شود و تا 15 اسفند ادامه خواهد يافت.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، هدف از برگزاري اين جشنواره، ايجاد بستري مناسب براي آشنايي دانشجويان فعال در نشريات دانشجويي است تا در يك مكان و يك زمان با يكديگر آشنا شده و با استفاده از تجارب يكديگر و بهره مندي از اساتيد در كارگاه هاي آموزشي با شيوه هاي نگارش و روزنامه نگاري آشنا شوند.

در اين جشنواره 1236 نشريه به مرحله داوري آثار راه پيدا كرده اند. آثار برگزيده پس از بررسي داوران در روز نهايي جشنواره، معرفي و تقدير مي شوند.

ششمين جشنواره سراسري نشريات دانشجويي كشور 11 تا 15 اسفند به ميزباني مشترك دانشگاه هاي علوم پزشكي و فردوسي مشهد توسط حوزه امور فرهنگي وزارت بهداشت و با مشاركت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و سازمان ملي جوانان برگزار مي شود.

کد مطلب 161798

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