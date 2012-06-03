به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر عطایی با اشاره به این خبر گفت : محورهای خیابان شهید رجایی و جاده قم که از پرترددترین محورهای عبوری زائران حرم مطهر امام (ره) در این منطقه محسوب می شوند ایمن سازی شد.

عطایی با اشاره به اینکه این منطقه درمحور مواصلاتی بارگاه امام راحل (ره) قرار گرفته است خاطرنشان کرد: به منظور افزایش ایمنی، تسهیل در عبور و مرور زائران و روان سازی ترافیک، نصب یازده نیوجرسی در خیابان شهید رجایی و خواناکردن تمامی تابلوهای ترافیکی در مسیر جاده قم حدفاصل سه راه ترانسفو تا خیرآباد انجام شد.

وی به اقدامات ترافیکی در پهنه تحویلی منطقه 20 در حرم حضرت امام (ره) نیز اشاره کرد و اظهار داشت: نصب 4 متر نیوجرسی و 6500 متر خط کشی محوری از جمله اقدامات ترافیکی در محوطه ضلع جنوبی حرم مطهر امام (ره) بوده که به منظور افزایش ایمنی زائران انجام شده است.

قائم مقام شهردار منطقه 20 در ادامه افزود: نصب 200 پرچم سیاه و یک هزار و 300 مترمربع تبلیغات محیطی جهت گرامیداشت ایام ارتحال امام (ره) در محورهای مهم این منطقه و پهنه تحویلی در حرم مطهر امام (ره) از دیگر اقدامات این منطقه بوده است.