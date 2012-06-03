عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استفاده از منویات رهبری یک مسیر صحیح برای شناخت سیره فکری و عملی حضرت امام راحل است.
وی اظهار داشت: با توجه به راهبردهای نظام، تدوین مشترک نهادهای قانونی الهام گرفته از منویات رهبری می تواند در تببین و روشنگری سیره حضرت امام نقش داشته باشد.
وی عنوان کرد: موسسات آموزشی و فرهنگی نیز باید برای ترویج اندیشه های حضرت امام به نسل های جامعه برنامه ریزی داشته باشند.
امامی بیان داشت: زنده نگه داشتن آرمانهای حضرت امام راحل جامعه را از آسیبها مصون نگه می دارد و سبب حفظ نظام می شود.
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