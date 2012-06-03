گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس، زنده نگه داشتن و استفاده از منویات و اندیشه های امام خمینی(ره) را بهترین راهکار برای مصونیت جامعه از آسیبها دانست .