به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشاورز، بهترین بازیکن سال 2011 فوتسال آسیا یکی از نفرات اصلی تیم ملی فوتسال کشورمان در پیکارهای قهرمانی آسیا بود. او در خصوص ناکامی تیم ملی فوتسال کشورمان در این دوره از رقابت‌ها گفت: واقعا روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم، امیدوارم در آینده بتوانیم این ناکامی را جبران کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که "چقدر بازیکنان را در ناکامی تیم ملی فوتسال در مسابقات قهرمانی آسیا دخیل می‌دانید؟"، گفت: در ناکامی همه مقصر هستند، از بالا تا پایین. در اینجا باید یک عذرخواهی ویژه از مردم داشته باشیم که مانند همیشه از ما حمایت کردند.

"روزهای سختی را گذراندیم و اتفاقاتی افتاد که نباید رخ می‌داد، اتفاقاتی که باعث شکست تیم ملی فوتسال شد"، کشاورز با بیان این جمله افزود: امیدوارم بتوانیم در آینده این ناکامی را جبران کنیم.

کشاورز در خصوص تاثیر مسائل فنی در شکست تیم ملی فوتسال ایران در پیکارهای آسیایی گفت: باید کارشناسان در خصوص مسائل فنی اظهارنظر کنند. بدون شک عوامل فنی، روحی و روانی و مسائلی دیگر دست به دست هم داد تا شکست تیم ملی فوتسال ایران مقابل تایلند رقم بخورد.

کشاورز: در تیم ملی فوتسال حرف اول و آخر را صانعی می‌زد

وی همچنین در مواجهه با این پرسش که جوراندیرو چقدر در ناکامی تیم ملی فوتسال نقش داشته و اینکه او از عوامل بی نظمی روی نیمکت تیم ملی فوتسال بوده است، گفت: در تیم ملی حرف اول و آخر را آقای صانعی می‌زد. در تمرین و مسابقه همه کارها زیر نظر سرمربی تیم انجام می‌شد و کسی در کار ایشان دخالت نمی‌کرد.

بازیکن تیم ملی فوتسال کشورمان در خصوص اختلاف نظر جوراندیرو و صانعی گفت: آقای صانعی مسئول کادر فنی تیم ملی فوتسال است و باید در این زمینه توضیح دهد. در تیم ملی حرف اول و آخر را سرمربی تیم می‌زد اما گاهی اختلافاتی هم وجود داشت که بهتر است در این باره سرمربی تیم اظهارنظر کند.

علی صانعی، سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان نیز درخصوص ناکامی این تیم در دستیابی به عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا گفت: این مسابقات هم پیکارهای آسیایی بود و هم رقابت‌های انتخابی جام جهانی. در کل مسابقات خیلی خوبی بود که متاسفانه ما در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها به تایلند باختیم و نتوانستیم قهرمان آسیا شویم.

صانعی: شکست تیم ملی فوتسال دلایل متعددی دارد

"شکست تیم ملی فوتسال مقابل دلایل خاص خودش را دارد که در زمان مقرر گزارش دلایل این ناکامی را به اطلاع مدیران فدراسیون خواهم رساند"، صانعی با بیان این جمله افزود: شکست تیم ملی دلایل متعددی دارد که شاید لازم نباید بعضی از آن دلایل را همه بدانند. این دلایل باید ریشه یابی و در آینده برطرف شد.

قطعا تیم ملی مشکلات فنی داشته است

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان در واکنش به این موضوع که دلایل فنی چقدر در شکست این تیم تاثیر داشته است؟، گفت: قطعا مسائل فنی می‌تواند یکی از دلایل شکست تیم ملی فوتسال باشد. بدون مشکل فنی بوده و باید بررسی شود. هم داخل زمین مشکلاتی داشتیم و امکان دارد بیرون از زمین هم تیم با مشکلاتی روبه‌رو شده باشد. تیمی که نتیجه نمی‌گیرد در همه ابعاد قطعا با مشکلاتی مواجه بوده است، چه از سرپرست و سرمربی تیم که من باشم تا بازیکنان، قطعا نواقص و کاستی‌هایی داشته‌ایم.

همه ما با درصدهای متفاوت در این ناکامی نقش داریم

وی افزود: وقتی تیمی می‌برد همه در پیروزی سهیم هستند و زمانی که شکستی رقم می‌خورد، بدون شک همه عوامل تیم در آن دخیل بوده‌اند. این نیست که کسی بخواهد خودش را پاک بداند. همه ما با درصدهای متفاوت در این ناکامی نقش داشته‌ایم.

مسئولیت شکست تیم ملی با من است

صانعی در پاسخ به این پرسش که "چقدر در ناکامی تیم ملی فوتسال نقش داشته است؟"، گفت: باید بررسی کرد. همه مسئولیت باخت به گردن بنده است و مقصر اصلی من هستم. درصد تقصیر من در شکست تیم ملی مهم نیست، اینکه 10 درصد باشد یا 90 درصد مهم نیست، مهم شکست تیم ملی است.

وی خود را مقصر اصلی شکست و ناکامی تیم ملی فوتسال خواند و در خصوص حضور جوراندیرو در کادر فنی این تیم، تاثیرش در ناکامی ملی پوشان فوتسال و اینکه همچنان از او حمایت می‌شود، گفت: این را باید از فدراسیون فوتبال بپرسید. آنچه مربوط به محدوده کاری من می‌شود این است که قبل از آغاز پیکارهای آسیایی تنها گزینه‌ای که می‌توانست به ما کمک کند جوراندیرو بود.

گفته بودم تیم ملی نتیجه نگیرد می‌روم

"قراردادم با فدراسیون فوتبال روبه اتمام است و انشاءالله مربی بعدی که می‌آید شاهد چنین مشکلاتی در تیم ملی فوتسال نخواهیم بود"، صانعی با بیان این جمله در واکنش به مذاکره فدراسیون فوتبال با سه مربی برای هدایت تیم ملی گفت: حتما باید مذاکره کنند. من پیش از این گفته بودم اگر تیم ملی فوتسال در پیکارهای آسیایی نتیجه نگیرد، قطعا از تیم ملی خواهم رفت. سر حرفم هستم و این حق طبیعی فدراسیون است که با فرد دیگری مذاکره کند.

وی تصریح کرد: من گفته‌ام که مقصر ناکامی تیم ملی فوتسال هستم و از زیر بار مسئولیت فرار نمی‌کنم. در امارات همه چیز عالی بود و مقصر من بودم که تیم ملی فوتسال باخت.

محمد طاهری، بهترین بازیکن فوتسال آسیا در سال 2010 نیز در خصوص ناکامی تیم ملی فوتسال ایران در پیکارهای قهرمانی آسیا گفت: متاسفم از اینکه نتوانستیم آن نتیجه‌ای که باید را در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا کسب کنیم و قهرمانی‌های گذشته را تکرار نکردیم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه شکست و ناکامی تیم ملی فوتسال در آینده جبران شود، افزود: شکست جزیی از ورزش است و بالاخره پیش می‌آید و یک تیم یک روز، روزش نباشد و بازنده شود. شکست تیم ملی فوتسال مقابل تایلند هم قسمت ما بود و با وجود فرصت‌های زیادی که داشتیم مغلوب این تیم شدیم.

بازیکن تیم ملی فوتسال کشورمان در خصوص نقش بازیکنان تیم ملی در شکست این تیم مقابل تایلند گفت: زمانی که تیمی شکست می‌خورد همه در این شکست و ناکامی دخیل هستند. ما در آن بازی همه تلاش خود را به کار بردیم اما متاسفانه بدشانس بودیم و بازنده شدیم. امیدواریم در جام جهانی این شکست را جبران کنیم.

طاهری: اختلاف نظری بین صانعی و جوراندیرو ندیدم

"اختلاف نظر صانعی و جوراندیرو چقدر در ناکامی تیم ملی فوتسال تاثیر داشته است؟"، طاهری در پاسخ به این پرسش گفت: من به عنوان بازیکن نمی‌توانم به این سئوال پاسخ بدهم. من اختلاف نظری بین این دو ندیدم و اگر موردی هست بهتر است بزرگترهای تیم در مورد آن حرف بزنند. ما در زمین فقط به بازی فکر می‌کردیم و حواس‌مان به نیمکت نبود که چه چیزی بین آقای صانعی و جوراندیرو می‌گذرد.

وحید شمسایی به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتسال می‌توانست بهترین اظهارنظر را در مورد ناکامی این تیم داشته باشد، اما او با گفتن اینکه "تیم مسئول دارد" از پاسخگویی خودداری کرد و گفت: ما به مانند یک سرباز در خدمت تیم ملی بودیم، حالا اینکه هر اتفاقی افتاده، قسمت بوده و من نباید حرفی بزنم.

شمسایی: همه از این ناکامی ناراحت هستیم

وی افزود: کمیته فوتسال مسئول و بزرگ‌تر دارد و بهتر است اظهارنظرها از جانب ایشان باشد. همه ما از این ناکامی ناراحت هستیم و زحمات زیادی کشیدیم که به نتیجه نرسید. امیدوارم در میادین بعدی این ناکامی را جبران کنیم.

بهترین گلزن دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در واکنش به این اظهارنظر حسین شمس که گفته بود: "در تیم ملی همه به دنبال آقای گلی بودند"، اظهار داشت: من نمی‌دانم. آقای شمس از مربیان بزرگ فوتسال ماست و نظرش را گفته است. من در این موردی حرفی برای گفتن ندارم.

کاپیتان تیم ملی فوتسال کشورمان همچنین در خصوص اختلاف نظر بین علی صانعی و جوراندیرو گفت: من بازیکن تیم ملی هستم و خدمتگزار و سرباز. در حیطه کاری خودم می‌توانم قدم بردارم، بازی کنم و تلاش کنم.

شمسایی در پاسخ به این پرسش که "بازیکنان چقدر در ناکامی تیم ملی فوتسال نقش داشتند؟"، اظهار داشت: وقتی یک تیم نتیجه نمی‌گیرد، قطعا همه در آن ناکامی نقش داشته‌اند.

مصطفی نظری، دروازه بان تیم ملی فوتسال کشورمان نیز در خصوص ناکامی این تیم در دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا گفت: این چیزی است که اتفاق افتاده و نمی‌توان کاری کرد. فوتسال هم به مانند دیگر ورزش‌هاست که یک روز بالا هستید و روزی دیگر پایین.

وی با ابراز تاسف از شکست تیم ملی گفت: در تیم ملی همه به دنبال قهرمانی آسیا بودند و برای رسیدن به این موفقیت به امارات رفته بودیم اما قسمت این بود که امیدوارم خیرتی در آن باشد.

نظری: از بالا تا پایین تیم ملی در شکست نقش داشتند

دروازه بان تیم ملی فوتسال خاطر نشان کرد: زمانی که یک تیم شکست می‌خورد و ناکام می‌ماند، همه در آن شکست دخیل هستند و فقط نمی‌توان گفت مسائل فنی و اخلاقی در ناکامی دخیل بوده‌اند. از بالا تا پایین تیم ملی که من هستم در شکست این تیم نقش دارند.

نظری از مردم و علاقمندان به فوتسال عذرخواهی و ابراز امیدواری کرد، بتوانند این ناکامی را در مسابقات پیش رو جبران کنند.

وی در خصوص اختلاف نظر صانعی و جوراندیرو نیز گفت: من در این خصوص صحبت نمی‌کنم و چیزی ندیدم. ناکامی پیش آمده و همه ما باید دست در دست هم دهیم که این شکست را جبران کنیم. ما 6 سال پیش هم قهرمانی آسیا را از دست دادیم ما با تلاش زیاد آن ناکامی را جبران کردیم.