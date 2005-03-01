اولين نشست شاخه جوانان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در ابتداي اين نشست، عليرضا سائلي دبير شاخه جوانان ضمن اشاره به ضرورت استفاده از فعاليت هاي قشر جوان جامعه، بكارگيري آنان را مستلزم سازماندهي جوانان توصيف كرد.

سائلي همچنين تاكيد كرد شاخه جوانان با هدف بكارگيري توان نيروهاي جوان در سراسر كشور تاسيس شده است .

در ادامه اين نشست مهدي كاظميان مسوول كميته سياسي شاخه جوانان ضمن تشريح برنامه هاي مختلف اين واحد، خواستار مشاركت هر چه بيشتر اعضاء در ارتقا سطح كيفي اين برنامه ها گرديد.

در پايان اين نشست، مجتبي شاكري عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اشاره به سياست هاي راهبردي جمعيت از تعامل با جوانان به عنوان يكي از اصلي ترين اهداف اين تشكل ياد كرد و اظهار اميدواري كرد كه نتيجه اين سطح از مناسبات، زمينه ساز ايجاد بسترهاي مناسب براي تحويل مسووليت هاي اداري به نسل سوم انقلاب باشد.

لازم به ذكر است كه ميهمان نشست هفته جاري شاخه جوانان، دكتر محمود كاشاني فرزند آيت الله سيد ابوالقاسم كاشاني مي باشد كه درباره نقش جوانان در ملي شدن صنعت نفت به ايراد سخن مي پردازد.