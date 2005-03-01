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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۵۵

در كانون ادبيات ايران

شاعران فارسي زبان غير ايراني شعر مي خوانند

يكصد و دوازدهمين نشست هفته ي كانون ادبيات ايران شنبه 15/12/83 ساعت پنج عصر در تالار مولوي دانشگاه تهران برگزارمي شود .

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ،  اين برنامه با حضور چهره هاي سرشناس ادبيات فارسي تاجيكستان و افغانستان از جمله : عسگر حكيم ، هارون  راعون و نظام قاسم از شاعران مطرح تاجيكستان وهمچنين محمد رفيع جنيد ، عبدالوهاب مجيروعفيف باختري از شاعران افغانستان برگزارمي شود .

علاوه بر اين ، شفيق پيام - رييس انجمن نويسندگان بلخ و استادمير سيد فخرالدين آقا - منقبت خوان برجسته ي آسياي ميانه و  افغانستان نيزدراين برنامه حضورخواهند داشت . 

کد مطلب 161806

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