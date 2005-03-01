شاعران فارسي زبان غير ايراني شعر مي خوانند

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، اين برنامه با حضور چهره هاي سرشناس ادبيات فارسي تاجيكستان و افغانستان از جمله : عسگر حكيم ، هارون راعون و نظام قاسم از شاعران مطرح تاجيكستان وهمچنين محمد رفيع جنيد ، عبدالوهاب مجيروعفيف باختري از شاعران افغانستان برگزارمي شود .



علاوه بر اين ، شفيق پيام - رييس انجمن نويسندگان بلخ و استادمير سيد فخرالدين آقا - منقبت خوان برجسته ي آسياي ميانه و افغانستان نيزدراين برنامه حضورخواهند داشت .