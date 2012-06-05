عینک این جهانی و اومانیستی در عرفانهای کاذب/ ضعف مدرنیته در هدف سازی

"محمدحسین کیانی" مدیر گروه جنبش‌های معنوی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) درمورد عرفان‎های نوظهور به خبرنگارمهر گفت: جنبش‌های نوپدید دینی اشاره به هر گروه و حرکتی اجتماعی دارد که مبتنی بر مولفه‌های مدرنیته، تفسیر جدیدی از دین و معنویت ارائه می‌دهند. چنین تفسیر تجربه‌گرایانه‌ای که اغلب شبیه نحله‌های عرفانی به نظر می‌رسد، تفاوت‌های بسیاری با عرفان حقیقی دارد.

وی افزود: این تفاوت‌ها را می‌توان به دو قسم تفاوت ظاهری و تفاوت بنیادین تقسیم نمود. تفاوت‌های ظاهری بسیارند و در انواع رفتار رهبران و پیروان، دستورات و اعتقادات جزئی قابل مشاهده هستند، اما برای شناخت اساسی تفاوت‌های عرفان‌حقیقی از عرفان کاذب می‌بایستی به تفاوت‌های بنیادین توجه کرد؛ بدین‌معنا که در عرفان حقیقی اصالت با متافیزیک دینی و خدامحوری است اما در عرفان کاذب نگاهی تجربه‌گرایانه و پراگماتیسمی حاکم است، تعابیر متافیزیکی با عینک این‌جهانی سامان می‌پذیرد و اصالت با انسان (اومانیسم) است.



سردبیر فصلنامه «مطالعات معنوی»در مورد گرایش جوانان به این عرفان‏واره‏ها هم گفت: در جهان متجدد و بعد از نهادینه‌شدن گرایش‌های مستحکم پوزیتیویسمی میل به معنویت شکل گرفته است. تمایل به معنا و معنویت در دل انسان مدرن تعجب‌برانگیز نیست، چرا که در طول تمامی اعصار ایجاد علاقه به معنویت در تمامی جوامع منقطع از آن قابل پیش بینی بوده است.

این محقق و پژوهشگر پژوهشگاه باقرالعلوم(ع) ادامه داد: وانگهی، میل به هدف والا جزء نیازهای فطری انسان است و گویا مدرنیته نتوانسته آرمانی را به مثابه هدف والا فراهم و از آن دفاع کند. دلائل گرایش جوانان به عرفان‌های کاذب بسیار متنوع و بعضا منحصر به فرد است. اما علت اصلی گرایش، نهفته در ویژگی ماهوی عرفان‌های کاذب دارد. این ویژگی چیزی جز "ترویج معنویت خالی از تکلف و سختی، معنویت این‌جهانی و همخوان با دستاوردهای لذت‌بخش و مادی مدرنیته" نیست.



وی درپایان یادآورشد: راه تشخیص معنویت حقیقی از کاذب متنوع است. اما راهکار بنیادین این تشخیص اشاره به این نکته کلیدی است که عرفان حقیقی بر مبانی و مبادی مستحکمی و بر معرفت‌شناسی عقلانی استوار است. حال آنکه عرفان‌های کاذب همواره فاقد مبانی و معرفت‌شناسی استوار است و یا لااقل به ارائه مبانی می‌پردازند که در برابر عقلانیت عرفان حقیقی بسیار ضعیف و نحیف است.